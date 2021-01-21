【夜期時段】即月期指最新報２９９１０點，跌５點，低水１８點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９８８９點，跌２６點，低水

３９點，最新報２９９１０點，跌５點，低水１８點，合約成交３６９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１８６２點，無升跌，低水２７點，最新報１１８６４點

，升２點，低水２５點，合約成交５６２張。

