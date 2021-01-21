港交所擬上半年推小型美元兌人民幣（香港）期貨

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，將推出以現金結算的全新小型美

元兌人民幣（香港）（美元兌離岸人民幣）期貨合約。該產品為可交收美元兌人民幣（香港）期

貨合約的迷你版。該期貨合約金額為２萬美元，規模是集團現有可交收美元兌人民幣（香港）期

貨的五分之一，市場參與者可進行更精準的風險管理。待市場準備就緒，集團擬於今年上半年推

出該期貨合約。

集團表示，每張合約的最低投資額要求會較現有的可交收美元兌人民幣（香港）期貨低，所

需的初始保證金要求降至約２０００元人民幣，並隨市場波動進行定期調整。該期貨合約旨在滿

足各類市場參與者，尤其是中小型企業及個人投資者，對現金結算產品和利用較小合約金額進行

對沖的需求，可幫助投資者對沖其在股票和大宗商品等不同資產中的人民幣匯率風險。

集團又指，於２０１２年９月推出的全球首隻可交收美元兌人民幣（香港）期貨合約產品，

成交額迅速增長，現已成為全球交投最活躍的人民幣期貨合約產品之一，２０２０年底的未平倉

合約為２８２２３張，較２０１９年增長２２％，名義金額約為２８億美元。（ｓｋ）

