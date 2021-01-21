【香港政情】港府增聘百名行政助理負責選舉工作，月薪２﹒６萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》民政事務總署轄下觀塘、離島及中西區民政事務處將招聘約

１００名行政助理（選舉），負責協助籌備和進行有關選舉工作，月薪為２﹒６萬元，令人猜想

立法會選舉未必再延後。

根據民政事務署的招聘啟示，短期行政助理（選舉）主要協助籌備和進行與選舉有關工作，

包括處理選舉投訴、選舉提名、選民登記及選民投票率等工作，另外需要提供一般行政支援、有

需要時進行戶外工作及執行其他職務。入職條件需持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具

備同等學歷。

另外，民政事務署和選舉事務處已為去年負責選舉的合約員工續約一年。據了解，約５５０

名約員工合約屆滿後獲聘至今年９月３０日。

《路透社》早前引述北京消息報道，中央為防民主派取得立法會議席過半數，正考慮修改立

法會選舉制度，原定今年９月５日舉行的立法會換屆選舉，有可能會再度押後。對於９月立法會

選舉可否如期舉行，民政事務署和選舉事務處並未正面回應，僅稱特區政府在去年７月３１日宣

布，鑑於疫情嚴峻，為了保障公共安全和市民健康，並確保選舉在公開、公平情況下進行，行政

長官會同行政會議決定將原定於去年９月６日舉行的立法會換屆選舉押後一年舉行。（ｈｙ）（

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