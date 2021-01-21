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21/01/2021 17:00

【新冠肺炎】醫管局：再多兩護士染疫，與北區醫院個案無關連

　　《經濟通通訊社２１日專訊》醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情
記者會上表示，北區醫院隔離病房的確診護士，經追蹤調查後再找到多一名屯門醫院護士及一名
伊利沙伯醫院護士須列為緊密接觸者，她們曾一同吃飯，其中伊利沙伯醫院護士初步確診，於普
通科病房工作，由於曾在本月１９及２０日與其他員工食早餐及食飯，伊利沙伯醫院有５名護士
及１名文員列為密切接觸者。

＊再多兩名護士染疫＊

　　另外，再多兩名護士染疫，與上述個案並無關連。屯門內科及老人科一名護士今日確診，她
早前因為喉嚨痛到職員診所求醫，結果呈陽性，由於多涉及行政工作，暫無同事及病人列密切接
觸者。
　　瑪嘉烈醫院一名護士初步確診，其家人早前已確診並於１月１６日已列為密切接觸者送往檢
疫中心，並於１月１８日開始不適，但當時深喉唾液測試仍是陰性，但至１月２０日再檢測就呈
陽性。由於該護士在１月１６日接到通知到檢疫前，曾與一名同事食飯，故亦要列緊密接觸，但
暫無病人列為緊密接觸。
　　庾慧玲指，至今累計８９０３名病人出院，現時仍有６９５名確診患者留院。現時有３７人
情況危殆、３０人情況嚴重，６２８人情況穩定。（ｈｙ）

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