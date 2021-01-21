《小傳日記》ＱＱ觸七百，大象出力撐；連升又斷纜，三萬難不難？

《小傳日記》拜登正式上任成為花旗國總統，隔晚美股都破頂賀一賀佢，但香江魚缸今朝就

腳軟低開１０點報２９９５１，但係插咗近百點後，一度因為Ａ場暢旺同埋北水加持掉頭向上，

一鼓作氣衝破三萬關，高見３０１３５，再創一年半高位。午後港股一開始都係企咗喺三萬點附

近唔上唔落咁，但係尾盤科技佬轉燈向下，Ａ場又開始升幅收窄，搞到魚缸一度唔見逾２１０點

，低見２９７４５，好彩班舊經濟佬谷行力頂住個市，魚缸先冇繼續向低走，最終香江魚缸收報

２９９２７，跣３４點或唔夠半巴仙，三萬關得而復失，主板成交２６４９﹒０５億銀減一成一

。國指報１１８８９，走低５９點或半巴仙。科指報９８０９，跌７５點或近１巴仙，盤中見

９９８１點再破頂。

Ａ場兩市齊齊走上，上證綜指報３６２１，走漲３８點或逾１巴仙，深證成指報１５５２０

，踢高２９７點或近２巴仙；兩市全日成交１０８５７億銀人仔，重上萬億水平，增加一成八。

大隻藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）腳軟逾１巴仙，報１０３﹒８銀；生發發

（００３８８）走上近２巴仙，報５１５銀；神州移動（００９４１）走低一格，報４８﹒９５

銀；藥明（０２２６９）唔見近２巴仙，報１１４﹒４銀。美團（０３６９０）走高近１巴仙，

報３７５﹒２銀；阿里巴巴（０９９８８）唔見逾２巴仙，報２５８﹒６銀；ＱＱ

（００７００）走上近半巴仙，報６８２﹒５銀。今日最叻藍戰士係中生製藥（０１１７７）踢

高近４巴仙，報８﹒１銀，最渣就係小米（０１８１０）走低逾３巴仙，報３０﹒９５銀。



＊科指佬發力華虹最積極，微盟喘下氣新紐就報喜＊



今早魚缸咁熱鬧，科指都高見９９８１點創新高。全因多隻科指佬發力破頂，最強勢就係華

虹（０１３４７），高見５６﹒４銀創新高，由朝到晚都跑第一，彈高近９巴仙，報５３﹒４５

銀，成為科指最強。ＡＳＭ太平洋（００５２２）就獲花旗吹奏，上調他屐價２６巴仙至１６４

銀。ＡＳＭ就應聲彈起近５巴仙，報１３１﹒２銀，更一度升至１３３﹒８銀創新高。另外，京

東（０９６１８）就獲高佬讚好，將他屐由３９３銀升至４４５銀，重申其「確信買入」名單。

大行打支強心針，京東又破頂，高見３７７﹒８銀，全日抽高近２巴仙，報３７０銀。

早前Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ預計，明源雲（００９０９）同微盟（０２０１３）喺２月９日

ＭＳＣＩ季度評估時，有機會被睇中，所以升咗一輪，依家都要喘下氣。明源雲無咗逾４巴仙，

報５４銀，微盟唔見逾４巴仙，報２４﹒６銀。其他ＳａａＳ表現都麻麻，兌吧（０１７５３）

插水逾４巴仙，報２﹒８銀，中國有贊（０８０８３）撻低超過７巴仙，報３﹒７銀。不過移卡

（０９９２３）彈起逾１巴仙，報５８﹒３銀，最後半新丁新紐（０９６００）都跳高近４巴仙

，報３﹒７７銀。



＊小象獲讚好東亞有煩惱，神州錢莊漲郵儲行亦強＊



「百業之母」今日表現唔錯，先講香江呢邊先。聽講大象（００００５）調整其米字國業務

網絡，打算裁減當地３４０名經理職位。不過，英倫銀行今年將對錢塑業進行壓力測試，又會研

究恢復銀行業股息至更正常水平的方法。於是大象就彈起逾３巴仙，報４４﹒３５銀。同系小象

（０００１１）收到星展讚好，上調他屐逾４４巴仙至１７３銀，評級升至買入。距離他屐仲有

上漲空間，小象今日走漲近２巴仙，報１４６﹒５銀，破十天線（１４５﹒７４銀）。至於渣打

（０２８８８）鏟高逾１巴仙，報５０﹒４銀，中銀（０２３８８）起飛逾１巴仙，報２４﹒６

銀，而東亞（０００２３）個勢就弱啲，跪低近１巴仙，報１６﹒７８銀。

神州方面，受惠人行今日開展２５００億銀人仔逆回購操作，內銀佬一齊漲高。光大錢莊

（０６８１８）連升６日，累計升幅近１２巴仙，今日再彈近４巴仙，報３﹒４９銀。交行

（０３３２８）同招行（０３９６８）兩位都連升３日，今日分別再走上近半巴仙報４﹒４８銀

，同走高近２巴仙收６２﹒０５銀。但建行（００９３９）就無咩力，連跌２日，累跌近１巴仙

，今日都輕輕走低唔夠半巴仙，報６﹒２１銀。而被「股神」巴菲特愛將李祿加持嘅郵儲行

（０１６５８）就起飛逾４巴仙，報５﹒４７銀。



＊煙草佬齊贏思摩爾破頂，呠呠車走低比亞迪續威＊



Ａ場煙草佬近排愈升愈有，今日香江煙草佬都好出色。國信證券話隨住線下門店同用戶數量

增加，電子煙滲透率有望上升，２０１９年神州電子煙滲透率得１﹒２巴仙，比起花旗國嘅

３２﹒４巴仙仲大把空間追。里昂升咗思摩爾（０６９６９）他屐成倍有多去到１００銀，話佢

技術領先，製造效率又有優勢，不愧係電子煙龍頭！思摩爾全日飛高近５巴仙，報７８﹒４５銀

，盤中見８１﹒５５銀破頂；波頓（０３３１８）炒高近一成七，報７﹒２銀，連升４日累計升

逾三倍！中煙（０６０５５）飛起近一成三，報１７﹒５８銀；華寶（００３３６）踢高近９巴

仙，報１３﹒７２銀，連升４日，累計飆三成九。

今日呠呠車各有各行，中汽協統計話，舊年１２月銷量排名前十嘅ＳＵＶ車企賣咗超過７１

萬部，位列第一名嘅長汽（０２３３３）仍然走低逾５巴仙，報２６﹒６銀；吉利

（００１７５）都黑仔唔見近２巴仙，報３３﹒３銀；五菱（００３０５）潛水近３巴仙，報

２﹒７４銀；廣汽（０２２３８）腳軟近３巴仙％，報８﹒１２銀；比亞迪（０１２１１）折讓

７﹒８巴仙配售１﹒３３億股新股，早段都跌過３巴仙，但係缸友始終睇好佢，另外中金

（０３９０８）又開始幫比亞迪半導體回Ａ輔導備案，缸友齊齊收籌等回Ａ帶挈，比亞迪全日踢

高近２巴仙，報２４８﹒４銀；恆大汽車（００７０８）走高近２巴仙，報３０﹒５銀。請請！



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