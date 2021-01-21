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即市新聞

21/01/2021 10:00

《投資特寫－潘恩美》把握中國內需機遇，長遠增長空間龐大

　　《投資特寫》踏入２０２１年，中國股市表現延續向好趨勢，主要是受惠於中國經濟持續復
甦和市場氣氛改善，同時，中國與歐盟簽訂中歐全面投資協定，可望為雙方在各自的市場提供更
多擴張業務的機會，亦是一大利好因素。
　　展望中國經濟，由於中國經濟已自疫情封鎖措施中重啟，我們認為前景依然強勁，即使有部
分小型的疫情爆發，但中國當局能夠迅速地作出反應，相信不會對整體經濟動力構成衝擊。
　　相對於其他市場，中國率先擺脫疫情的影響，經濟活動顯著恢復，隨著經濟復甦持續，中國
最新的國內生產總值（Ｇｒｏｓｓ　Ｄｏｍｅｓｔｉｃ　Ｐｒｏｄｕｃｔ，ＧＤＰ）數字很可能
會高於疫情前的水平。
　　中國的服務行業情況亦在正常化，尤其是原先備受疫情影響的旅遊及休閒相關行業，在去年
７月中限制措施放寬後，動力明顯增強。
　　在疫情期間，線上服務如網上購物、娛樂及教育等範疇的滲透率都有所增加，線上服務亦正
在成為中國內需的主要推動力，特別是高端產品可直接受惠於人口變化及科技發展所帶來的內需
擴張。
　　我們認為，在這個情況下，優質的長線贏家所擁有的競爭優勢增加，在品牌、供應鏈管理和
資本市場渠道上，與其他競爭者的差距也在不斷擴大。
　　此外，過去一段時間，關於針對平台經濟監管措施所帶來的不確定性顯著增加，對相關公司
的估值構成衝擊，惟這些平台的優勢在於為商戶及消費者帶來價值，而這些優勢是經過激烈的競
爭及時間的驗證，因此，我們相信，相關公司將會適應新的監管要求，以及在經營上配合潛在轉
變。
　　總結而言，中國消費習慣的結構性轉變，以及由行業內贏家所帶起的行業整合，均是投資價
值所在，在這些結構性趨勢的推動下，我們認為當中的贏家可進一步取得競爭優勢，長遠增長空
間相當龐大。《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》

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