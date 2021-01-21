港股三萬關得復失，反覆軟３４點收２９９２７，成交額少逾一成

《經濟通通訊社２１日專訊》拜登正式就任美國總統，隔晚美股全線造好。港股連日爆發後

今早低開１０點報２９９５１點，跌幅略有擴大後隨Ａ股發力，加上北水繼續流入，港股跌幅續

步收窄，並成功突破三萬關，最高見３０１３５點倒升１７３點，盤中騰訊（００７００）觸及

７００元關兼破頂。板塊方面，傳英倫銀行將研究恢復銀行業股息至更正常水平的方法，本地銀

行股普遍造好；人行發布就非銀行支付機構條例的徵求意見稿，條例仍有不清晰之處，阿里巴巴

（０９９８８）回吐。今日港股早市和午市初段維持三萬點關爭持，惟其後跌穿早市低位，最低

見過２９７４５點跌２１６點。最終未能企穩三萬關，收報２９９２７點，跌３４點或

０﹒１２％，主板成交２６４９﹒０５億元，少１１﹒８％。國指收報１１８８９，跌５９點或

０﹒５％。恆指報９８０９點，跌７５點或０﹒７６％。

北水全日錄得１６２﹒６４億元淨流入，少１９﹒８％。

重磅股友邦（０１２９９）收跌１﹒３３％，報１０３﹒８元。港交所（００３８８）升

１﹒５８％，報５１５元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅１４﹒３９％。

Ａ股兩市造好，上證綜指報３６２１點，升３８點或１﹒０７％；深證成指報１５５２０點

，升２９７點或１﹒９５％，總成交１０８５６﹒５７億人幣，多１８﹒６％。



＊匯控派息有望回復正常水平，李祿再增持郵儲行＊



外電報道，英倫銀行年內將對銀行業進行壓力測試，以確保包括匯控（００００５）在內的

大型銀行能繼續支持經濟，並將研究恢復銀行業股息至更正常水平的方法，惟測試整體結果要待

夏季方會公布。匯控揚２﹒５４％，報４４﹒３５元；同系恆生（０００１１）獲星展大幅調升

目標價逾４４％，收升１﹒７４％，報１４６﹒５元。東亞（０００２３）跌０﹒９４％，報

１６﹒７８元；中銀（０２３８８）升１﹒０３％，報２４﹒６元；渣打（０２８８８）升

１﹒４１％，報５０﹒４５元。

中國央行今日開展２５００億元逆回購操作，當日淨投放２４８０億元。內銀板塊普遍上漲

，招行（０３９６８）升１﹒５５％，報６２﹒０５元；交行（０３３２８）微升０﹒４５％，

報４﹒４８元；中行（０３９８８）平收報２﹒７８元。建行（００９３９）軟０﹒１６％，報

６﹒２１元。股神巴菲特愛將李祿透過旗下喜馬拉雅資本再度斥資４﹒５億元增持郵儲行

（０１６５８），升４﹒３９％，報５﹒４７元。



＊人行意見稿或阻收購支付業務，京東照升１﹒６％＊



人行發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，規定涉壟斷者，人行可向反壟斷執法機

構建議採取停止濫用市場支配地位行為，甚至按照支付業務類型將支付機構拆分。阿里巴巴旗下

支付寶及騰訊旗下微信支付未知會否受到影響，分別跌２﹒４２％，報２５８﹒６元及升

０﹒４４％，報６８２﹒５元。意見稿規定，同一法人不得持有兩個或以上非銀行支付機構一成

以上股權；同一實際控制人不得控制兩個及以上非銀行支付機構，或影響京東 （０９６１８）

旗下京東數科收購快錢支付的計劃，照升１﹒５９％，報３７０元。美團（０３６９０）獲富瑞

看好，微升０﹒８６％，報３７５﹒２元。小米（０１８１０）連升三日後回吐３﹒１３％，報

３０﹒９５元。

三大中資電訊商中移動（００９４１）、聯通（００７６２）和中電信（００７２８）各自

向紐交所提出要求覆議ＡＤＲ的除牌決定，並且在有結果前暫緩ＡＤＲ的停牌，仍分別跌

０﹒１％，報４８﹒９５元；走低１﹒８１％，報４﹒８８元；跌１﹒７２％，報２﹒２９元。

鐵塔（００７８８）跌１﹒６％，報１﹒２３元。



＊中生獲大摩維持增持，逆市跑出冠藍籌＊



澳門博彩監察協調局顯示，去年第四季的貴賓博彩收入錄７６﹒２７億澳門元，按年跌逾

７５％；但按季則大增２﹒２６倍。金沙（０１９２８）跌１﹒１１％，報３１﹒３元；新濠

（００２００）升０﹒１４％，報１３﹒８６元；澳博（００８８０）發１０億美元優先票據，

收升０﹒２３％，報８﹒８８元；永利（０１１２８）軟０﹒１６％，報１２﹒５８元。銀娛

（０００２７）向約９８％員工發放特別獎金，升２﹒０７％，報６１﹒７５元。

醫療相關股繼續造好，中生製藥（０１１７７）獲大摩維持增持評級，升３﹒９８％，報

８﹒１元，為本日表現最佳藍籌。石藥（０１０９３）遭野村下調目標價四成，跌０﹒５６％，

報８﹒８元；藥明生物（０２２６９）跌１﹒８９％，報１１４﹒４元。先聲藥業

（０２０９６）創新藥注射用ｔｒｉｌａｃｉｃｌｉｂ獲藥監局批出藥物臨床試驗批准通知書，

升０﹒９８％，報９﹒２５元。歐康維視（０１４７７）獲股東增持，升３﹒４７％，報

２８﹒３元。（ｎｓ）

