《缸邊麗評－熊麗萍》「就地過年」逐隻揀，受惠股份畀個讚！

《缸邊麗評》尚有三個星期便是農曆新年，但內地卻有多個主要城市出現零星確診個案；今

次疫情反彈的時點，對準備回鄉渡歲及迎接新春假期消費生意的人及公司來說，確有點失望。而

政府提倡「就地過年」及外圍疫情仍嚴重的兩大背景下，今年春節消費市場料會迎來新轉變。

內地最新規定是所有人需持有７日以內核酸檢測陰性證明，方可以「返鄉」，而回鄉後亦需

實行１４天居家健康監測。這個規定無疑是叫大家留在所居住或工作的地區度歲，首當其衝受影

響的是航空、高鐵等春運行業。內地今年春節假期同樣有七天（２月１１日至１７日），傳統上

目前已進入春運潮，但疫情反彈及出行新規，內地機票價格隨即急跌，各種交通工具及酒店等需

求自然亦下跌；換言之，傳統春節板塊概念今年起不適用。



＊海爾、聯想及小米受惠＊



去年春節４﹒５億人出遊，而全國旅遊接待４﹒１５億人次；雖然今年外遊已不值一提，內

遊理應受惠，但目前形勢看，內遊也非如預期了。不過，「就地過年」也有受惠行業，包括家電

、手機及電腦等消費品，即使未能回鄉度歲，但反而會增加網購方式送回家鄉地，筆者相信海爾

智家（０６６９０）、聯想集團（００９９２）、小米集團（０１８１０）可受惠。



＊騰訊美團等趁調整吸納＊



按最新防疫規定，企業已逐步安排省外民工貿在原有地方度過新年假期，而市民拜年活動料

亦有所減少；因此，一些疫情衍生的「宅經濟」?念又成為資金吸納對象。筆者認為遊戲、電影

、視頻等娛樂相關，以及餐飲、外賣業將可受惠。騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）續吸引資金買入，調整仍是吸納機會；其中騰訊仍是筆者今年推介的中長線買入

對象，而美團則以短線操作為主；其他有同樣概念且股價落後的網易（０９９９９），泡泡瑪特

（０９９９２），亦可作短期部署。餐飲股可考慮百勝中國（０９９８７）、海底撈

（０６８６２）、呷哺呷哺（００５２０）。



＊快手值得認購＊



市場正期待的新股快手，是內地第一隻視頻股份來港上市，料同樣受惠於今年的新春假期，

而集團截至去年９月底用戶人數達三倍，加上騰風及多個明星基金持股，均為上市賣點。集團目

前仍未有盈利，但未來廣告收益具潛力，建議認購。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

