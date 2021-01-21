《鍾之日記》曇花一現三萬，騰訊閃見七百

《鍾之日記》１月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國總統拜登周三（２０日）正式上任，其首次以總統身份發表「美國團結」

（Ａｍｅｒｉｃａ Ｕｎｉｔｅｄ）為演說主題，強調美國是民主國家，今次是民主的勝利。拜

登正式上任後，已簽署一系列行政命令，重新制訂由特朗普於任內，實施的多項具爭議措施，包

括重新加入《巴黎氣候協定》、重返世界衛生組織等。

特朗普沒有出席拜登的就職典禮，但按照傳統，給新任總統拜登留下了一封信，報道指信件

長度介乎於４５至４６個字。拜登形容是一封「十分大方」（ｖｅｒｙ ｇｅｎｅｒｏｕｓ）的

信，但他指因為是私人信件，在和特朗普討論過前，不會透露當中的內容。

拜登一上後，中國隨即送上制裁包括前國務卿蓬佩奧等多名特朗普政府的高官的「賀禮」，

指他們在涉華問題上嚴重侵犯中國主權並負有主要責任。被制裁的人及其家屬被禁止入境中國內

地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。拜登政府隨後回

應，中國決定制裁特朗普政府前官員是沒有意義的行動。

在北京，中國外交部發言人華春瑩今日對拜登就任美國總統表示祝賀。但她稱，過去幾年中

，中美關係中被埋了太多雷，需要排除；燒了太多橋，需要重建；毀了太多路，需要修復。中美

雙方都要拿出勇氣和智慧，彼此傾聽、相互尊重，相信中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力

量。



＊港股三萬關得復失，Ａ場站穩三千六＊



中美前景仍沒明朗，跟隨隔晚美股三大指數創新高，香江魚缸今早一度衝上三萬點關，惟未

能企穩。恆指低開１０點，報２９９５１，之後反覆上攻，最多升１７３點，高見３０１３５，

創２１個月高位，惟午後轉跌，最多挫２１６點，見２９７４５點全日低，收市跌３４點或

０﹒１２％，報２９９２７。主板成交２６４９﹒０５億元，少１１﹒８％。

滬深股市在稀土、煤炭等資源股領漲、白酒及家電等消費股回勇下造好，滬綜指收升

１﹒０７％，站穩三千六，報３６２１﹒２６點；深綜指升１﹒５３％；創業板指一度首次升破

３３００點，惟其後升幅收窄，但仍大漲２﹒４６％。人民銀行今日繼續大額度放水２４８０億

元人民幣，三日淨投放規模達６０１０億人民幣。兩市全日成交１０８５７億人民幣，重上萬億

元水平，按日增加１８﹒６％。



＊支付平台或需分拆，騰訊無懼閃見７００元＊



內地加強反壟斷監管，人行發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，規定非銀行支付

機構的市場壟斷定義。

《條例》列明，若１個非銀支付機構在該支付服務市場的市場份額達１╱３；兩個非銀支付

機構在該市場的份額合計達到１╱２；３個非銀支付機構在該市場份額合計達到３╱５，人行可

商請國務院反壟斷機構，對其採取約談等措施預警。

若其市場份額進一步提升，例如１個非銀支付機構的市場份額達到１╱２，人行便可商請國

務院反壟斷機構，審查該機構是否具有市場支配地位。涉壟斷者，人行可向反壟斷執法機構建議

採取停止濫用市場支配地位行為，甚至按照支付業務類型將支付機構拆分。

外電引述數據指，中國第二季第三方支付規模達５９﹒８萬億元人幣，其中，螞蟻集團的支

付寶和騰訊（００７００）旗下財付通，分別佔５５﹒６％、３８﹒８％的市場份額。若按《條

例》規定，兩機構均需拆分。不過，業內人士指出，徵求意見稿中，「市場支配地位預警措施」

與「市場支配地位情形認定」兩個相鄰的條款中，用以計算市場份額佔比的「分母」，口徑並不

相同，阿里巴巴旗下支付寶和騰訊旗下微信支付「雙寡頭」是否會被認定擁有市場支配地位，目

前尚無定論。

騰訊今日表現反覆，甫開市曾閃見７００元，再創歷史新高後有阻力，全日微升０﹒４％，

報６８２﹒５元；而昨日因馬雲現身而大漲的阿里（０９９８９）今現回吐，收挫２﹒４％，報

２５８﹒６元。

其他科指股方面，京東（０９６１８）破頂見３７７﹒８元，收升１﹒６％；美團

（０３６９０）亦升０﹒９％；惟小米（０１８１０）顯著吐３﹒１％。



＊三大電訊商欲推翻除牌決定，股價續低迷＊



紐約證交所ＮＹＳＥ政策早前公布將中國三大電訊商中移動（００９４１）、聯通

（００７６２）、中電信（００７２８）ＡＤＲ除牌，三大電訊商未有屈服，分別在美國新任總

統的大日子，正式提出「上訴」。

中移動、聯通、中電信宣布，為保護公司及股東合法權益，向紐約證交所提出書面要求，要

求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少２５個工作日後舉行。公司已要求該委員會推翻該

決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停美國存託股票買賣。三間公司均稱，不保證推翻紐約證

交所決定的覆議要求，或在覆議該決定前暫緩暫停美國存託證券買賣的要求一定能成功。

中國外交部發言人華春瑩今日表示，中方有關監管部門此前已經對紐交所摘牌決定作出了回

應，三家中國公司發行美國托存憑證，並在紐交所上市已經接近或者超過了２０年。他們一直遵

守美國證券市場規則和監管要求，受到全球投資者的普遍認可。

覆議之路艱難險阻，上述三股未獲力撐，全線走低。聯通跌１﹒８％，報４﹒８８元；中國

電信跌１﹒７％，報２﹒２９元；中移動跌幅最小，軟０﹒１％，報４８﹒９５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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