《投資心得－潘鐵珊》國內對運動鞋服消費升級將有利滔博發展

《投資心得》滔博國際（０６１１０）在國內代理Ｎｉｋｅ及Ａｄｉｄａｓ品牌，在國內的

體育用品行業中直營網路覆蓋最廣，截至去年８月３１日止的中期業績，錄得收入約１５７﹒７

億元人民幣，比２０１９年同期跌７％；權益持有人於期內應佔利潤則錄得１３﹒１億元人民幣

，同比下降１１％。雖然受到疫情影響，對整體銷售及零售產生了負面影響，但集團在今後的發

展當中仍有相當的增長亮點。



＊零售網絡遍布全國優勢明顯＊



滔博強處之一為遍布全國的零售網絡。其網絡遍布國內達３００個城市，有共８１５６家直

營門店，銷售１１個國際運動品牌產品。毛銷售面積同比增長５﹒２％，集團的優化策略奏效，

１５０平方米及以上面積的店鋪佔比持續提升。本來要進入國內運動鞋服的零售市場已經要面對

高壁壘，集團現有的網絡已是其一大優勢。加上集團有規模化的會員基礎和社群營銷，貨品管理

細化到門店，精準而有效。



＊１１﹒２元買入，上望１４元＊



由於去年疫情的出現，使運動用品的消費場景由實體門店因情況移至虛擬場景，而集團亦加

快數字化轉型，重構數字化場景下的零售閉環，提升以門店為基礎的社群小程式的覆蓋等，有助

集團改善銷售情況。中國在運動鞋服方面的人均年消費支出仍落後其他主要發達經濟體，故運動

鞋服零售市場仍然有很大的增長潛力。隨著國內整體逐步復工復產，國內政府亦為推動多項體育

產業政策提供支持，若各項線下體育賽事恢復舉行，可望進一步對集團的業務增長有正面作用。

可考慮於１１﹒２０元買入，上望１４元，跌穿９﹒８０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

