【人行操作】中證報：人行操作變奏，幣策料呈「寬貨幣、緊信用」

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行日前結束小額逆回購模式，大額度放水再現，昨（２

０日）開展２８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，單日逆回購操作量創近四個月新高。

官媒《中國證券報》報道指，人行公開市場操作保持「高頻少量」態勢。在「穩」字當頭的要求

下，精細調控將是貨幣政策最大特徵。而最新公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續９個月按

兵不動，也預示著２０２１年呈現「寬貨幣、緊信用」的政策格局。

報道引述分析指，隨著人行開展「高頻少量」的公開市場操作和繳稅高峰逐步到來，資金面

開始收斂，人行公開市場操作出現變化。１月１８日，銀行間市場存款類機構以利率債為質押的

７天期回購加權平均利率（ＤＲ００７）上行至２﹒２％附近。１９日，人行就暫停了持續多日

的淨回籠操作，當日實現淨投放７５０億元。但ＤＲ００７還是於１９日上行至２﹒３４％，顯

著高於２﹒２％的７天期逆回購操作利率。

１月２０日是申報納稅期限截止日，而１月又是傳統繳稅大月。從歷史數據看，僅企業所得

稅一項所涉及的走款規模就達數千億元。２０日，人行逆回購操作規模陡增至２８００億元，實

現淨投放２７８０億元。人行稱，這是為了「對沖稅期高峰等因素的影響」。不過，當日

ＤＲ００７繼續上行至２﹒５５％。

海通證券梁中華團隊認為，今年加息機會較小，逆回購、ＭＬＦ等短端政策利率或維持現狀

。經濟復甦呈現總量好但結構弱特點，如果政策利率加息，緊縮效應較大。目前ＰＰＩ同比仍為

負值，且工業品價格已漲至高位，未來ＰＰＩ大概率難以出現大幅回升。（ａｃ）

