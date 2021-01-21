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21/01/2021 09:22

【新冠肺炎】全國昨增１２６宗本地確診，黑龍江吉林確診數超河北

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情持續，全國新增本地確診數字再現過
百宗，疫情最嚴重的省份由河北轉至黑龍江及吉林，其他地方亦有零星個案。國家衛健委最新公
布，１月２０日，全國新增確診１４４宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例１２６宗，黑龍
江６８宗，吉林３３宗，河北２０宗，北京、山西各２宗，山東１宗；其餘１８宗為輸入個案，
分別在上海９宗，天津５宗，北京、湖北、廣東、廣西各１宗。昨日全國無新增死亡個案，新增
５宗疑似病例；新增治癒出院１９宗。
　　截至１月２０日，全國累計確診病例最新數字為８８７０１宗。累計死亡人數４６３５人；
現有確診病例１５９８宗，現有５宗疑似病例；累計治癒出院病例８２４６８宗。
　　境外輸入累計確診病例４５６３宗，累計治癒出院病例４２７５宗。現有確診病例２８８宗
，疑似病例５宗。
　　全國昨新增無症狀感染者１１３人，其中９７宗為本地個案。當日５６名感染者轉為確診；
解除隔離３２人。目前尚在醫學觀察８４４名無症狀感染者，其中５７６宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１０７１３宗。其中，香港再增至９７９７宗（８８６５
人出院，１６６人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８７０宗（７６９人
出院，７死）。（ａｃ）

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