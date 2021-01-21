《輪證高清－孫明哲》利用中年期窩輪降低時間值損耗

《輪證高清》近日收到有投資者提問，他們覺得認股證的時間值損耗比預期中快，而他們已

經是利用３月份到期，有約２個月期的產品作部署，為甚麼時間值損耗還是明顯呢？

窩輪價格分為內在值及時間值兩部分，正股價格會決定產品的內在值，而時間值則會受多個

因素包括正股價格、波幅、年期等影響。產品越近到期，時間值會越低，在到期時時間值會變成

零，可見輪價會隨時間過去慢慢下跌，這就是時間值損耗。時間值損耗並不是固定的，而是越近

到期時間值損耗會越快，因此我們會建議投資者挑選２個月期以上的中期證，這類產品的時間值

損耗相對較不明顯。

回到投資者的疑問，３月份到期產品的確距離現在約２個月差距，但當中有新年長假期，實

際交易日數比正常時間少，因此可能會發現時間值損耗比預期高。現階段投資者如計劃利用窩輪

作部署，宜留意４月份到期的產品以降低時間值損耗，再配合行使價及街貨等因素，挑選合適的

產品。以阿里認購證為例，可留意中期輕微價外購１８５４９，行使價２８９﹒０８元，４月到

期，是相近條款中槓桿最高的產品。

除了窩輪之外，投資者亦可利用牛熊證作部署，由於牛熊證都屬價內，財務費用的損耗相對

較低，但投資者就要注意收回風險，在選擇時特別留意收回價，以挑選合適自己風險可承受程度

的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

