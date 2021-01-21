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即市新聞

21/01/2021 11:16

【反壟斷】業內指「市場支配地位情形認定」需明確是否含銀行支付

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行周三（２０日）發布新規，首次提出強化非銀行支付
領域反壟斷監管措施，若機構嚴重影響支付市場健康發展，可採取按支付業務類型拆分等措施。
不過，由於意見稿中設定的口徑不統一，阿里巴巴（０９９８８）旗下支付寶和騰訊
（００７００）旗下微信支付「雙寡頭」是否會被認定擁有市場支配地位，目前尚無定論。
　　業內人士指出，徵求意見稿中，「市場支配地位預警措施」與「市場支配地位情形認定」兩
個相鄰的條款中，用以計算市場份額佔比的「分母」，口徑並不相同。據《路透》引述一位熟悉
非銀支付市場人士認為，達到預警程度的紅線，相對清晰一些，因為分母都是「非銀行支付服務
市場」，支付寶和微信兩家，無論是筆數還是金額，佔比都輕鬆超過二分之一。
　　但在「市場支配地位情形認定」環節，全國電子支付市場作為分母，是否意味著包含銀行支
付的部分，需要明確。支付寶、微信支付的特徵是小額、高頻，交易筆數龐大，但金額方面，與
銀行業的支付清算規模則不在一個量級。

＊認定屬市場支配地位，不代表直接違反反壟斷法＊

　　上述業內人士傾向於認為，分母的口徑應該是只包括非銀支付。從監管劃出的「紅線」來看
，從預警到認定具有支配地位，措施是加重的，而相應的標準也在提高，「比如，兩家機構市場
份額達到二分之一是預警，而要達到認定的程度，份額要達到三分之二」。
　　業界亦非常關心，若被認定擁有市場支配地位，是否意味著支付寶、微信支付需要拆分。北
京市中倫（上海）律師事務所律師宋海新表示，認定屬於市場支配地位，不代表著直接就違反反
壟斷法的相關規定。認定屬於市場支配地位只是第一步，（監管）真正規制的是濫用市場支配地
位；相關的影響則是，若認定屬於市場支配地位的話，支付巨頭就得謹言慎行，因為監管會更關
注。（ｗｌ）

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