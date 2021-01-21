【反壟斷】業內指「市場支配地位情形認定」需明確是否含銀行支付

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行周三（２０日）發布新規，首次提出強化非銀行支付

領域反壟斷監管措施，若機構嚴重影響支付市場健康發展，可採取按支付業務類型拆分等措施。

不過，由於意見稿中設定的口徑不統一，阿里巴巴（０９９８８）旗下支付寶和騰訊

（００７００）旗下微信支付「雙寡頭」是否會被認定擁有市場支配地位，目前尚無定論。

業內人士指出，徵求意見稿中，「市場支配地位預警措施」與「市場支配地位情形認定」兩

個相鄰的條款中，用以計算市場份額佔比的「分母」，口徑並不相同。據《路透》引述一位熟悉

非銀支付市場人士認為，達到預警程度的紅線，相對清晰一些，因為分母都是「非銀行支付服務

市場」，支付寶和微信兩家，無論是筆數還是金額，佔比都輕鬆超過二分之一。

但在「市場支配地位情形認定」環節，全國電子支付市場作為分母，是否意味著包含銀行支

付的部分，需要明確。支付寶、微信支付的特徵是小額、高頻，交易筆數龐大，但金額方面，與

銀行業的支付清算規模則不在一個量級。



＊認定屬市場支配地位，不代表直接違反反壟斷法＊



上述業內人士傾向於認為，分母的口徑應該是只包括非銀支付。從監管劃出的「紅線」來看

，從預警到認定具有支配地位，措施是加重的，而相應的標準也在提高，「比如，兩家機構市場

份額達到二分之一是預警，而要達到認定的程度，份額要達到三分之二」。

業界亦非常關心，若被認定擁有市場支配地位，是否意味著支付寶、微信支付需要拆分。北

京市中倫（上海）律師事務所律師宋海新表示，認定屬於市場支配地位，不代表著直接就違反反

壟斷法的相關規定。認定屬於市場支配地位只是第一步，（監管）真正規制的是濫用市場支配地

位；相關的影響則是，若認定屬於市場支配地位的話，支付巨頭就得謹言慎行，因為監管會更關

注。（ｗｌ）

