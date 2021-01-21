《陶冬天下－陶冬》中資佔領中環

《陶冬天下》清早醒來，順手拿起手機便見到著名投資Ａｐｐ的一篇評論文章，題目是「踏

破深圳河，飲馬中環！一生一次的歷史機遇，來了！」金戈鐵馬之聲紛至沓來，筆者睡意全消。

前一晚見到另一位知名基金經理的談話，「真正的價值投資者，現在應該賣出Ａ股，買入Ｈ股；

賣出茅台，買入中移動；賣出醬油色拉油，買入中海油。「擲地有聲，筆者已經興奮了一夜。



北水南下，中國內地資金湧入香港股市，連續十二個交易日單日流入額超過百億港元，新年

之後已經有約１５００億元殺入中環，狂買港股。他們又帶動起其他沉睡的資金，港股的單日成

交量從過去的千把億暴增到三千億。去年底還在２７０００點牛皮的恆生指數，連破數關，直指

３００００點。俏皮者直稱，解放軍佔領了中環。



無論「飲馬中環」還是「色拉油換中海油」，筆者非常欣賞其旗幟鮮明的投資觀點。沒有模

稜兩可，開宗明義，直達要旨。以內地興起的港股投資熱和募集中的基金看，北水南下的勢頭，

恐怕還要持續一段時間。至於是不是真的「解放軍佔領中環」了，就不必急於下結論。內地資金

中個人投資者多、ＥＴＦ多，基金中共同基金多、退休基金和保險基金少，就決定了北水來得快

去得也快。



對於港股，重要的不是資金來源，而是自身的基本面因素。由於社會運動、疫情和特朗普政

府打壓，恆生指數在去年倒跌近千點，為全球股市中最差的。港股的前瞻ＰＥ為１６倍，對應美

股２５倍，中國經濟復蘇和疫情控制遠遠好過美國，港股盈利前景也比較亮麗，不確定性較小。



如今的港股，八成市值的上市公司來自內地，八成上市公司的盈利來自內地，絕大部分的公

司融資需求也來自內地，港股更像是建立在離岸地點的中國股市。在香港聚集著中國最好的公司

，既有最強大的，也有最有發展潛力的，之前去美國集資的公司估計未來幾年也會陸續回歸。這

裡是展現中國經濟成就、分享中國經濟發展成果的最佳平台。同時香港的監管體系和會計准則更

完善、更嚴格、更與國際接軌。



由於各種各樣的原因，港股的估值明顯低過世界平均水平，不僅低過美股，也低過Ａ股，不

僅金融地產股如此，高科技公司的估值也低過Ａ股同類的水平，同樣的公司股票，Ｈ股對Ａ股股

價也有重大折讓。對於這些上市公司，國內機構投資者的研究並不弱，很多細節之處甚至做得更

深入、細膩。香港對於他們，既是海外市場，又同時具備主場優勢。



內地資金的到來，也在改變港股的一些行動特性。內地投資者中也有不同的訴求、不同的投

資風格，無法一概論之，不過筆者看來多數人群有四個比較明顯的特點。第一是ＥＴＦ脾性，南

下資金中ＥＴＦ資金所佔比重不小，未來估計會更大。ＥＴＦ的被動投資特點，往往造成強者愈

強的正循環，對指數重磅成分股有較大的拉動作用。第二是合力追逐熱點行業，內地投資者的信

息互通比較多，對熱點行業多採取抱團買入的方式，眾人拾柴火焰高。第三是關注細分行業的龍

頭企業。第四是延續Ａ股的投資風格，進出迅猛，格殺剽悍。



筆者看來，內地資金在香港資本市場的佔比會愈來愈高，話語權也會愈來愈大。他們是香港

資本市場的一部分，既反映中國資金尋求分享中國經濟發展成果的意願，也折射出香港股市在國

家戰略中的定位。他們是香港市場幾大資金勢力中的一支生力軍，不可或缺但也並非主宰一切的

。正如他們需要了解香港市場，香港市場也需要了解他們。



至於北水南下，是不是真的帶來一生一次的投資機遇，筆者不敢肯定。２００７年和２０１

５年曾經有過兩次類似的北水南下，來的時候轟天動地，走的時候悄然無聲。對投資者的建議是

做好自己的功課，立足於基本面，然後順勢而為。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

