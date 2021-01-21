【人行操作】消息稱人行今進行２５００億逆回購，對沖２０億到期

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行今日繼續大額度放水。市場消息指，人行今日將進行
２５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，為連續第４７日開展逆回購。
公開市場今日只有２０億元逆回購到期，即今日淨投放２４８０億元。人行連續第三日放水
，三日淨投放規模達６０１０億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事20/01/2021
《神州經脈》全年FDI規模創新高 人行放水逾月大惟成交跌一成
|財經熱話20/01/2021
【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大 譚朗蔚:薦買旭輝萬科
|板塊分析20/01/2021
傳邀友邦猛將加盟 中國太保勢後來居上
|板塊分析20/01/2021
奶粉第一股 中國飛鶴展翅飛翔
|剖析天下20/01/2021
「藍色浪潮」促通脹預期升溫 美股後市炒甚麼板塊？
|剖析天下20/01/2021
行動管制令無礙 大馬經濟復甦
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰