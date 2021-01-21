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即市新聞

21/01/2021 09:06

【人行操作】消息稱人行今進行２５００億逆回購，對沖２０億到期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行今日繼續大額度放水。市場消息指，人行今日將進行
２５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，為連續第４７日開展逆回購。
　　公開市場今日只有２０億元逆回購到期，即今日淨投放２４８０億元。人行連續第三日放水
，三日淨投放規模達６０１０億元。
　　人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

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