【反壟斷】國泰君安：電子支付定義廣泛，騰訊市佔低遠未構成壟斷

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行起草《非銀行支付機構條例》，強化支付領域反壟斷

監管措施，明確支付機構股權質押、開展創新業務、重大事項變更等情況須向人民銀行備案，意

味著人民銀行對支付機構有檢查權，

新規焦點在於第５５條及第５６條，對支付機構是否構成壟斷下定義，矛頭直指阿里巴巴（

０９９８８）支付寶及騰訊（００７００）微信支付：

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第五十五條

非銀行支付機構有下列情形之一，人民銀行可以商請國務院反壟斷執法機構，對其採取約談等措

施進行預警：

（一）一個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額達到三分之一；

（二）兩個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到二分之一；

（三）三個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到五分之三。



第五十六條

非銀行支付機構有下列情形之一，人民銀行可以商請國務院反壟斷執法機構審查其是否具有市場

支配地位：

（一）一個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額達到二分之一；

（二）兩個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到三分之二；

（三）三個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到四分之三。

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國泰君安發表報告指出，根據有關定義，騰訊的支付業務並不會構成第５６條的非銀行支付

機構市場支配地位情形的確認，遠未構成壟斷，維持對騰訊支付業務的正面看法。

報告指出，「電子支付」包括了銀行機構進行的帳務變動類業務，包括網上銀行、電話銀行

、手機銀行、ＰＯＳ機等，甚至連ＡＴＭ支付都可以算在內。

報告根據中國清算協會的數據，２０２０年第二季銀行處理電子支付以及非銀行支付機構處

理網絡支付業務的總金額為７４４﹒２３萬億元人民幣。同時，根據艾瑞咨詢，第二季中國第三

方移動支付交易規模為５９﹒８萬億元人民幣，測算出騰訊財付通（微信支付運營方）佔中國電

子支付市場的市場份額僅３﹒１％，受新規影響不大。（ｅｙ）

