【螞蟻整改】傳阿里無償劃轉１０％股權予社保基金，惟螞蟻否認

《經濟通通訊社２１日專訊》有市場消息稱，螞蟻金融發表公告，馬雲將其持有的公司控股

股東阿里巴巴（０９９８８）的１０％股權無償劃轉給浙江省財政廳以充實社保基金。惟內媒《

第一財經》向螞蟻方面求證，對方回應稱上述消息為假消息。（ｗｌ）

