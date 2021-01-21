【ＦＯＣＵＳ】北水志在話語權，代理人之爭仍詭譎

【ＦＯＣＵＳ】「Ｕｎｉｔｙ。Ｕｎｉｔｙ。」美國新任總統拜登當地時間周三（２０日）

發表就職演說，連呼團結之聲未落，即已率先「ｕｎｉｔｅｄ」美港兩地股市－－美股三大指數

刷紀錄、港股攀上三萬關；騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）等

新經股巨頭齊創新高……

港股「大時代」似重臨，背後最吸睛的故事當屬年初至今湧港的逾２１００億元人民幣北水

。「南下就是愛國」、「爭奪定價權」、「佔領中環」……氣勢如虹下，升勢勿估頂的傳統智慧

之外，仍需小心高處不勝寒。



＊「南下就是愛國」，中移動受捧＊



經歷兩個多月的磕磕跘跘，花旗國終完成總統權力順利交接。政治不確定性大減，加上巨型

財政刺激如箭在弦，納指領銜勁升近２％，道指、標指同刷新歷史紀錄；在大洋彼岸，恆指周四

２１日）同成功攀越３萬點關口，騰訊、美團、京東股價半日齊創７００元、３７８﹒６元、

３７６﹒８元新高。

港股「大時代」味濃，北水可謂功不可沒，截至周四半日收市，短短１４個交易日的南下規

模已逾２１６０億元，幾近去年全年的三分一。適逢三大電訊股月初捲入「制裁除牌」風波，一

時間更引發「南下就是愛國」之聲，以名列制裁榜的中移動（００９４１）為例，其開年至今獲

北水增持規模至少逾４００億元。

中資抱團對美國制裁「秀肌肉」－－幽默歸幽默，更大的原因或來自流動性溢出疊加指數效

應，此從內銀、內房等「價值窪地」股價輪番起動，及龍頭股愈升愈有更見一斑。



＊大鱷環伺，中芯反高潮記憶猶新＊



北水金戈鐵馬狂湧香江，更深遠的影響恐在通過全面打通境內外市場，減少美匯波動對中港

股市的影響，獲得未來港股市場的定價權。央媽較早時發表的一篇工作論文就指，在未來條件成

熟的情況下，可允許部分溢價不大（或者處於合理區間）的ＡＨ股票在兩市間套利，以促進交叉

上市股票溢價的收斂趨同。

然而，香港作為國際代理人的兵家必爭之地，雲集中資、美資、歐資等各路資本，金融大鱷

、沽空狙擊機構環伺，北水想名利雙收從來都不容易。以去年７月中芯（００９８１）回Ａ反高

潮為例，港股股價在短短一個月升逾倍，其後兩日暴挫逾三成，隨即Ａ股緊接拾級而下，幾乎較

上市首日的最高價腰斬。

港股大時代凱歌高奏，大中小盤個股雞犬飛升，如同美股市場無盈利科技類公司指數

（Ｎｏｎ－ｐｒｏｆｉｔａｂｌｅ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｉｎｄｅｘ）在放水大合唱中火箭

式上衝。縱然傳統智慧教曉「升勢勿估頂」，惟外資突襲或機構轉身風險不得不防，落袋為安。

