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即市新聞

21/01/2021 08:38

《法證攻防－林恩》北水大舉南下，港股氣氛熾熱

　　《法證攻防》截至周三（２０日），大市成交連續兩日突破３０００億元。恆指由上年最後
收市價２７２３１點，不足１個月時間，已經飆升超過２５００點，正逼近３００００點關口。
港股通北水資金南下掃貨，頭兩個星期每日都錄得超過１００億元北水資金淨流入，本周頭三日
更持續錄得超過２００億元。其中，周二北水淨流入金額高達２６５﹒９３億元，創港股通開通
以來新高。
　　細看近期港股通成交活躍股，不難發現受北水資金留意的股份大致可以分？兩種。一批是受
美國制裁名單影響的，另一批是近期的強勢股。小米集團（０１８１０）上周遭列入美國國防部
的清單，股價裂口急跌。由上周五（１５日）至本周二（１９日），南向資金在三個交易日內淨
流入約７４億元。小米股價三連升回補下跌裂口。另外中移動（００９４１）、中海油
（００８８３）、中芯國際（００９８１）本周繼續受北水資金追捧。
　　近破頂的強勢藍籌股港交所（００３８８），騰訊（００７００）和美團（０３６９０）亦
見北水淨流入。隨著港股交投暢旺，港股通資金活躍，以及短視頻股快手等股份赴港上市的消息
刺激下。港交所股價連升６日，周二已經突破５００元關口，最高見５２５元。騰訊股價年初至
今已經升超過１１０元，升幅約２成。美團周三飆升逾９％，為全日表現最佳藍籌股。恆生科技
指數造好，周三升超過半成。另外值得留意的是重磅科網股阿里巴巴（０９９８８），目前雖然
未入圍港股通選股名單，股價由約２２０元水平，暫錄６連升。周三在５０天線水平發力再上，
全日大成交飆升８﹒５％，收報２６５元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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