《豪匯有期－陳健豪》博美元弱勢反彈未完，趁低吸外幣

《豪匯有期》進入２０２１年第三個星期，投資市場雖未有特定炒作主題，但明顯股市方面

受惠於低息環境尤其是港股率先炒上，相信一眾股民多多少少都有點收獲，相反匯市方面則仍在

等待投資主題而只反覆上落。美匯指數自１月６日自低位８９﹒２後出現反彈，但反彈至

９１﹒０水平前已遇阻力回落，短線將繼續在８９﹒９至９１﹒０爭持等待突破，宜留意美元短

期強弱，因美匯指數已反彈至９０﹒８的近一個月高位，若然勢頭維持，預料對股市構成一定負

面影響。仍認為美匯指數反彈未完，有力連續３星期反彈，一旦升破９１﹒０－９１﹒２阻力區

，將上試去年９月低位９１﹒７－９２﹒５，此位乃最理想重新吸納外幣的機會，宜好好把握美

元反彈的機會慢慢累積外幣好倉。



本周焦點人物，肯定是即將就職的美國總統拜登及將會成為美國歷史上首位女財爺的美國聯

儲局前主席耶倫。其中耶倫就指不尋求弱美元，亦支持拜登必須採取大規劃的經濟刺激方案，雖

然會進一步增加財政赤字的壓力，但目標是避免美國面對更長期、更痛苦的經濟衰退。我對她的

言論有以下看法，首先她似乎想在拜登上任後，跟前總統特朗普支持弱美元先劃清界線，不過這

言論並不代表美元轉強，因為她亦重申美元匯價由市場釐定。至於她支持大規模刺激經濟方案，

跟市場憧憬拜登上場後，首要任務是對抗疫情例如接種疫苗、然後是刺激經濟例如延長救濟、甚

至投資基建等，而她亦指暫時不考慮加稅。市場即時反應或先聯想到，再配合加快疫苗接種，美

國經濟復甦有望、或排除了衰退的預期，這對美元算是有利消息，但長期來說，自然是對美國財

政赤字壓力大增，正正是去年開始市場拋售美元的其中一個重要原因。



基本上，拜登及耶倫上場，似乎跟市場上短線看美元反彈、長線看淡美元的走勢沒有衝突，

歐洲方面則傳來壞消息，疫情令德國政府宣布把封城措施延長至２月１５日，區內經濟重啟的時

間可能延後，政治上雖然意大利政府信任動議獲得通過，但近日意大利及荷蘭的政局又出現不穩

，短線有機會令歐元受壓，若本周美匯指數能升破９１﹒２０，預料一眾外幣可以進一步調整。

英鎊、澳元、紐元及加元分別可以考慮在１﹒３３６０－１﹒３４４０、０﹒７３６０－

０﹒７４６０、０﹒７０００－０﹒７０８０及１﹒２８２０－１﹒２９２０之間重新吸納。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

