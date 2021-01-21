【新冠肺炎】商台新聞部記者初步確診

《經濟通通訊社２１日專訊》商業電台新聞部一名記者，今早初步確診新冠肺炎。

該名記者在１月１０日，與一名其後確診的親友見面，被列為密切接觸者，見面後他未有返

回公司，並於１月１４日由當局安排往竹篙灣檢疫，今早初步確診。

商業電台早前亦有清潔員工確診，已於１月１８日在電台進行全面消毒清洗，並安排全體員

工進行檢測，結果全部是陰性。（ｃｌ）

