  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2021 14:23

【新冠肺炎】明愛醫院７４歲女患者離世，累計１６７人染疫亡

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明愛醫院公布，一名有長期病患的７４歲新冠肺炎女病人（個
案編號：９３１１），本月１０日下午因低血糖及肺炎入住醫院，翌日確診新冠病毒。病人情況
持續惡化，延至今晨１時２３分離世。疫情爆發至今，本港共有１６７名確診者離世。（ｃｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS21/01/2021
【FOCUS】北水志在話語權　代理人之爭仍詭譎
中國故事21/01/2021
《京城近觀》北京冬奧會如期舉辦！
財經熱話21/01/2021
【突破三萬】張智威:恒指本季或可見33484點　科指續破頂
財經熱話21/01/2021
【突破三萬】港股整固守穩二萬九可再試高　何啟俊:可重吸光伏股
開市Good Morning21/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪238－240元入
剖析天下21/01/2021
【脫歐之後】分析：脫歐不利英企盈利　買英國樓享受英鎊升值
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>