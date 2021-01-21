【新冠肺炎】明愛醫院７４歲女患者離世，累計１６７人染疫亡

《經濟通通訊社２１日專訊》明愛醫院公布，一名有長期病患的７４歲新冠肺炎女病人（個
案編號：９３１１），本月１０日下午因低血糖及肺炎入住醫院，翌日確診新冠病毒。病人情況
持續惡化，延至今晨１時２３分離世。疫情爆發至今，本港共有１６７名確診者離世。（ｃｌ）
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