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21/01/2021 10:36

【新冠肺炎】何栢良：患者檢測陰轉陽，建議檢視採樣程序

　　《經濟通通訊社２１日專訊》月初有新冠肺炎患者兩次的檢測結果均呈陰性，後來證實確診
。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，患者家庭中有３人檢測由「陰轉陽」，
而做不同檢測時間只差數小時，認為未必是個別事件。他表示，正確採樣方法，應該在咽喉或鼻
咽停留約５秒及轉動，以收集樣本。
　　何栢良建議承辦商可加強培訓採樣人員，並派人到場觀察，亦可分析不同採樣人員所作檢測
的陽性比率，以檢視採樣程序是否有問題。
　　何栢良又指，患者早前有病徵而看私家醫生，但未被安排做檢測，衛生署應調查，而患者有
病徵，加上住在油麻地，是否已經屬於要強制檢測，當局應檢視安排上有無遺漏。

＊梁子超：採樣位置或潛伏期長會影響檢測結果＊

　　呼吸系統專科醫生梁子超亦在電台節目上指出，核酸檢測敏感度高，但採樣位置不準確或患
者潛伏期長，都會影響檢測結果。他表示，若病人在醫院重複檢測，結果轉為陽性並不出奇，強
調並非一次檢測陰性就代表沒有染病風險，建議醫院亦可教病人取下呼吸道樣本，以增加檢測準
確度。
　　梁子超認為，若在實驗室找到有群組的檢測結果是集體「陽轉陰」或「陰轉陽」，就應檢視
整體檢測品質控制是否有問題。（ｓｌ）

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