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21/01/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０６﹒３億人幣，買騰訊小米沽吉利安踏

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恆指高開１５２點，之後反覆向上，曾升３４１點見
２９９８４點，受制３萬關後回吐，升幅急縮至３４點，見２９６７６點全日低。午後尾段再度
發力，恆指於１５時５７分幾乎觸及三萬點大關，最多升３５１點，報２９９９３，再創逾２０
個月高位。恆指最終收報２９９６２，錄五連升，升３２０點或１﹒０８％，續創２０１９年５
月３日以來收市高位。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０６﹒３億元人民幣，減少２１％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）。
　　主板成交３００２﹒７６億元減少０﹒４％。其中港股通成交８６６﹒８億元，佔總成交
２８﹒９％。

＊北水續掃騰訊，淨流入逾３９億元＊

　　科指再創新高，騰訊亦再創新高，升３﹒７４％報６７９﹒５元，北水淨買入３９﹒１億元

　　小米集團升１﹒７５％報３１﹒９５元，北水淨買入１６﹒８億元。
　　美團升９﹒０９％報３７２元，北水淨買入１４﹒６億元。
　　吉利汽車升５﹒６２％報３３﹒８元，北水淨賣出２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　３９﹒１４
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　１６﹒７８
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１４﹒６３
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　１０﹒４３
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　７﹒８８

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－２﹒７４
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－１﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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