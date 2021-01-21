《日入而息》本港上月消費物價跌幅擴大，恒指三萬關得而復失

《今天重點》﹡本港１２月消費物價跌幅擴大至０﹒７％，跌幅較預期大；香港去年消費物

價升０﹒３％，基本通脹率１﹒３％

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站物業命名為「港島南岸」，涉５２００伙；因

應疫情影響為商戶提供適合安排，康城商場出租率８５％

﹡衞生署就疫苗使用發表共識建議，安老院舍院友優先；本港今日新增７０宗

確診個案，１６宗源頭不明

﹡外交部：中方收到就職典禮邀請，對新任總統表示祝賀；華春瑩指三電信Ａ

ＤＲ在美上市多年，一直遵守規則



《即日市況》﹡港股三萬關得復失，反覆軟３４點收２９９２７，成交額少逾一成



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒０７％站穩三千六，稀土股領漲白酒回勇



《美元匯價》﹡繼續關注英鎊１﹒３７附近阻力；歐元最新報１﹒２１３４╱３６，日圓最

新報１０３﹒４２╱４５



《公司資訊》﹡金沙中國（０１９２８）下月發放相當於１月個薪酬酌情津貼

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站物業命名為「港島南岸」，涉５２００伙；因

應疫情影響為商戶提供適合安排，康城商場出租率８５％

﹡新地（０００１６）興勝屯門項目補價近２７億，每呎樓面補４０００多元

﹡恆騰網絡（００１３６）完成收購儒意影業

﹡渣打與大華銀行為基匯資本財團購太古城中心提供近５３億綠色貸款

﹡會德豐ＭＯＮＡＣＯ今售１２０伙，１３伙招標全沽清

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款，總代價１﹒５億元人民幣

﹡九倉（００００４）山頂文輝道豪宅地次標價低１１％

﹡徽商銀行（０３６９８）股東監事李銳鋒及外部監事楊棉之即日起離任

﹡富邦香港與香港電訊（０６８２３）合作，將推全新遙距開戶手機應用程式

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）公司業務運作正常，冀盡快完成全面調查

﹡石四藥（０２００５）附屬抗真菌藥獲國家藥監局通過一致性評價

﹡漢港控股（０１６６３）主席及主要股東汪林冰今增持６２﹒８萬股



《神州民企》﹡劉熾平減持騰訊（００７００）共４０萬股，涉資２﹒５６億元



《中國要聞》﹡澳門居民今起可在澳通過工行等網點辦理珠海社保業務

﹡山西啟動省屬國企止損挽損專項行動

﹡內媒揭亂象：花百十萬人幣，民企變國企

﹡國資委表示央企要壓控新增個人代持境外國有產權

﹡中芯（００９８１）跌逾５％，報２７﹒９元

﹡原中船重工董事長胡問鳴涉嫌受賄、濫用職權被逮捕

﹡中證監擴容隨機抽查清單，新增律師事務所為檢查對象

﹡去年中國對外直投１３２９億美元，同比增３﹒３％

﹡商務部表示去年承接離岸服務外包執行額首超千億美元；近期生活必需品價

格漲幅有所放緩；瑞典將中企排除在５Ｇ建設外，商務部表示堅決反對；商

務部表示已投放儲備豬肉６﹒５萬餘；將推海南自貿港跨境服務貿易負面清

單；中國積極考慮加入ＣＰＴＰＰ

﹡中國寶武宣布碳減排時間表，力爭提前完成

﹡胡潤品牌榜表示貴州茅台再奪「最具價值中國品牌」

﹡「就地過年」料航企春運業績比去年差，損失七成客量

﹡去年海南省ＧＤＰ按年增３﹒５％，固投恢復正增長

﹡內地推進基礎設施領域ＲＥＩＴｓ，要求嚴格審核把關

﹡多家百億級私募正抓緊發行新產品

﹡人行２５００億逆回購利率持平，淨投放２４８０億；人行嚴肅整治拒收人

民幣現金，國壽等１６公司遭處罰

﹡中國駐美使館發推文捍衛新疆政策，推特帳號被封

﹡拜登政府表示中國制裁前華府官員無意義，倡議兩黨批評

﹡聯邦通信委員會主席：中國是網絡自由最大潛在威脅

﹡同一實控人不得擁有多個非銀支付機構，新規料影響京東

﹡業內指「市場支配地位情形認定」需明確是否含銀行支付

﹡據報華為將業務重心轉移，但仍預留晶片推出新手機

﹡上證報表示螞蟻集團副總裁尹銘將出任陽光產險總經理

﹡華春瑩稱三電信ＡＤＲ在美上市多年，一直遵守規則

﹡深圳防假結婚買樓新政打補丁，暫停房產婚內轉名

﹡乘聯會表示預計今年乘用車零售增８％，汽車增４％



《寶島快訊》﹡台股大幅收漲２﹒２％台積電發力升４％，同續創新高



《其他消息》﹡港府增聘百名行政助理負責選舉工作，月薪２﹒６萬元

﹡葉劉淑儀稱沒有機制比基本法更好，港人應該珍惜

﹡湯家驊稱對英國干預本港外聘主控官感到憤怒和失望

﹡港府計劃延長１９６２－６３年出生人士智能身份證申請限期

﹡旅發局表示下月８日起將舉辦網上新春市集

﹡陳恆鑌稱公職人員宣誓十分重要，倡擴展到不同公職

﹡香港去年消費物價升０﹒３％，基本通脹率１﹒３％

﹡本港１２月消費物價跌幅擴大至０﹒７％，跌幅較預期大

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ易乘碼本周六起於港鐵正式啟用

﹡帝御第三期命名為「帝御．嵐天」，最快下周開價

﹡深股通額度全日用４５億元；；滬股通額度全日用４５億元，陸股通淨流入

５７億元

﹡八所大學獲撥款１﹒６５億元推動虛擬教學

﹡外電表示英央行將對銀行業進行壓力測試，及研究恢復股息至正常水平

﹡曾志偉獲委任為ＴＶＢ副總經理，王祖藍任首席創意官

﹡李小加稱正構思「滴灌通」計劃助中小企融資

﹡英國駐華大使館駁斥北京對ＢＮＯ指控：內地公民亦可申請英籍

﹡匯豐表示市民即日起可網上預約換鈔，系統運作順暢

﹡ＩＫＥＡ宜家家居收銀系統故障，分店及網購服務暫停

﹡曾國衞稱區議員宣誓將納入修例，料農曆年後提交草案



《新冠肺炎》﹡本港今日新增７０宗確診個案，１６宗源頭不明

﹡醫管局表示再多兩護士染疫，與北區醫院個案無關連

﹡上海提倡家庭聚會聚餐控制在１０人以下；上海發現兩例疑似病例，滬各大

醫院全員核酸檢測；上海黃浦區昭通路居民區列為中風險地區；上海確診３

例新冠本土病例，為醫院工作人員及其朋友

﹡北京大興新增２例本地確診，為英國變異株

﹡何栢良稱患者檢測陰轉陽，建議檢視採樣程序

﹡赤鱲角臨時醫院竣工，提供８１６負壓病床

﹡明愛醫院７４歲女患者離世，累計１６７人染疫亡

﹡花農表示用膳時間花市較少人，故提出指定時段關閉消毒

﹡商台新聞部記者初步確診

﹡富通保險推出免費額外疫苗副作用保障

﹡傳港府考慮對航空機組人員實施１４天隔離措施

﹡檢測承辦商表示抗原測試廿分鐘有結果，準確度逾九成

﹡恆生（０００１１）油麻地分行明起暫停服務

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