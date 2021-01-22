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22/01/2021 11:41

《出旗制勝－麥穎儀》港交所７連升後料回調，資金部署淡倉

　　《出旗制勝》恆指上日（２１日）升破３００００點後回落，最多跌２１７點，臨近收市稍
微回升，但全日仍要跌３５點，收報２９９２８點。大市成交金額回落至３０００億之下，但仍
有２６４９億。上日貢獻恆指點數最多個股包括匯豐（００００５）、港交所（００３８８）及
美團（０３６９０）。
　　花旗發表報告指港股本周連續２個交易日破３０００億成交額，遠超出去年下半年平均
１４００億，加上北水持續強勁帶動成交，因此上調港交所目標價至５７５元。截至上日港交所
已錄得７連升，北水亦受追捧，截至周四連續錄得５日？買入。如看好港交所能受惠更多大型企
業包括國內短視頻平台快手、ｂｉｌｉｂｉｌｉ及百度等來港上市，帶動交投，或可留意港交所
購２２０３３，行使價６００﹒００元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅４３﹒７％，換股比率
１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
　　港交所７連升，同時已連續多日處於超買水平，部分投資者或認為股價短期或有回調壓力，
資金流向部署淡倉，港交所成為十大淡倉流入之個股。如看淡後市，或可留意港交所沽
２２０１１，行使價４４８﹒６８元，實際槓桿４﹒７倍，引伸波幅３９﹒６％，換股比率
１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
　　匯豐（００００５）上日最高上過４４﹒８元，上６個月高位。據《路透》報道，為確保大
型銀行包括匯控在新冠肺炎疫情期間能繼續支持經濟，英倫銀行將於今年對銀行業進行壓力測試
。另外，他們並研究恢復銀行業股息至正常水平。或受消息刺激，匯豐股價向好，周四全日逆市
升２﹒５％，跑贏建行（００９３９）、工銀（０１３９８）等內銀股。匯豐成交上日亦較周三
（２０日）急增１倍至接近２６億。繼續看好匯豐，或可留意匯豐購１９４０４，行使價
４８﹒００元，實際槓桿９﹒３倍，引伸波幅３４﹒４％，換股比率１０兌１，２０２１年０４
月２９日到期。相反，如看淡，或可留意匯豐沽１１２３３，行使價３９﹒３５元，實際槓桿６
﹒３倍，引伸波幅３８﹒６％，換股比率１０兌１，２０２１年０５月２８日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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