《缸邊隨筆－石鏡泉》認識南下的炒友

《缸邊隨筆》北水南下，自然有炒友南下，他們不用親身南下，買賣柯打南下就可以了。這

批南下的炒友，有多少？他們主戰場何在？



唔講唔知，最近一周港股交易人數是之前平均水平的２﹒３倍，交易規模是之前平均水平的

３倍。先聲明，以下不少資料，是來自國內《證券時報》文。



華興證券首席經濟分析師龐溟向記者稱「２０１８年香港股票現貨市場成交額中的

１１﹒７％來自中國內地投資者，相比２０１６年大幅提高了３個百分點之多，其中機構投資者

的比重從２０１６年的２８％上升到２０１８年的５５﹒７％。與香港本地投資者相比，中國內

地投資者的活躍度和換手率更高，推高了港股市場尤其是新經濟港股的交投。」



龐溟向記者分析，假設在未來的５年內，內地居民超過人民幣９０萬億元的存款總額中如能

有１％用於增持港股，那麼港股市場有望在未來五年內每年錄得人民幣１５００億至２５００億

元的資金流入規模，內地投資者通過南向港股通、ＱＦＩＩ、基金互認等方式投資港股的持股總

額有望達到港股市場市值總額的１５％以上，內地投資者交易額有望佔香港股票現貨市場成交總

額的２５％以上。



「２０２２年香港股票現貨市場成交總額將達到４１﹒９萬億港元（２０１９年為２１﹒４

萬億港元），２０１９年至２０２２年的複合增長率約為２５％，香港股票現貨市場成交額中的

１７％將來自內地投資者，相比２０１８年將提高５﹒３個百分點，內地投資者交易額２０１９

年至２０２２年的複合增長率約為４０％。」龐溟續指。



＊北方炒友：港股很多好票＊



北方炒友已大舉南下，在未來五年，也將續有北方炒友及北水南下，何故？錢味是很吸引的

，有位化名小馬的北方炒家，對《證券時報》記者如是說：



「你去開通一個港股帳戶，放點錢進去參與打新也行，總體來說收益還是可以的。比Ａ股打

新中籤率高很多，而且港股很多好票，值得買。」



「我現在已經開通了大概１０個港股帳戶，有７至８個帳戶主要是用來打新，剩下的就是個

股操作。港股和美股都有炒，相比Ａ股帳戶來說，收益要高出不少。」



小馬幸運的在去年年初就押寶了美團、小米，以及蔚來和特斯拉這幾隻大牛股。



美團（０３６９０）、小米（０１８１０）沒有Ａ股，蔚來（ＮＩＯ﹒ＵＳ）、特斯拉

（ＴＳＬＡ﹒ＵＳ）是美股，光呆在北方，買不到。要打新（即認購新股），港市場易搵食。



《證券時報》統計數據顯示，去年以來合計有１５９家公司赴港ＩＰＯ，其中首日上漲的個

股為９５只，佔比６０％，首日破發的５５隻，佔比３４﹒６％。按照首日打新收益額計算，每

手收益１萬港元的有４隻個股，分別為思摩爾國際（０６９６９）、明源雲集團（００９０９）

以及歐康維視生物（０１４７７）以及沛嘉醫療（０９９９６）。首日打新收益超過１０００港

元的有４７隻個股，而即便是破發最高虧損僅為２７２０港元。



北方炒家不是所有港股都可買，他們現只集中在港股通。



數據顯示，２０２１年元旦以後的１３個交易日，南下港股通資金每日淨買入港股規模均超

過１００億港元，期間累計淨買入已達２０５５﹒８１億港元，這一規模已超過此前歷史上所有

月份港股通淨買入規模。



上述短短１０多天的淨規模也超過或已接近此前不少年份一年的淨買入額。數據顯示，

２０１６年和２０１９年，港股通淨買入規模均為２４００多億港元，２０１８年淨買入規模甚

至不到１０００億港元。



上述數據變化背後，是以港股通為代表的內地資金對港股的大力掃貨。



統計數據顯示，在互聯互通機制建立初的頭兩年的多數時間，港股通成交佔港股總成交的比

重總體不足１０％，彼時內地資金對港股的影響甚微。



２０１７年開始，港股通成交佔港股總成交的比重逐漸穩步突破１０％。



２０１９年以來，比重則開始頻頻突破２０％。



而近幾日內地資金的大舉南下，顯然將上述比重提升到一個新的高度，已多次突破３０％。



數據顯示，內地投資者通過南向港股通投資港股的持股總額持續攀升，由２０１４年底的

１３１億港元增至目前的２﹒１萬億港元，約佔港股總市值的４﹒４％。



內地南下資金佔港股成交額比重的大幅提升是一個自然演進的過程，使得內資對港股標的定

價權大幅提升。



事實上部分企業的定價權已由外資轉向內資，未來內資的定價權肯定擴散至港股大部分股份

。截至１９日的數據，港股通年初至今淨流入１８５２億港元，而騰訊（００７００）、中移動

（００９４１）、聯通（００７６２）、中芯國際（００９８１）、中海油（００８８３）及中

電信（００７８８）等六家企業已佔去近７０％，值得留意是除騰訊外，這幾家企業於去年末曾

被美國納入制裁黑名單。自從富時及ＭＳＣＩ指數剔除三大電訊商後，南下資金加速吸納，中移

動的股價於短短８個交易天漲了３１％，當中基本面卻未有太大變化，這是個定價權轉內資的主

要特徵。



由於北水重資港股通，所以港股通成交佔港股總成交量的比重增加了。



北水南下，老外水則先撤出。



２０２０年全年外資淨流出港股規模近１﹒９萬億港元，這一流出規模正好是南向資金持有

港股總市值規模。而即便剔除２０２０年１月２０日、２月１０日國內疫情全面爆發階段花旗、

渣打等帳下託管等港股規模巨幅縮減，以及１１月５日花旗帳下託管等阿里巴巴股票大幅增加的

影響，２０２０年全年外資流出規模仍接近６０００億港元。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，不完全統計，由於外資除投資一般的股票外，他們

也需要為各類衍生品如窩輪及牛熊證等購買相應的股票作風險對沖，所以在衍生品市場成交額跟

南向資金相若，但此類成交往往只用作風險對沖之用，不能對市況的走向造成影響。



此輪內地資金南下買入的股票，首當其衝為港股通標的，港股通標的之外的個股，因內資存

在買入障礙，首先被排除在其視線之外。



北水又是否凡港股通都買？不是。



統計數據顯示，截至２０２１年１月１９日，仍有１０１隻標的港股通持股佔港股總股本的

比例不足１％，由於持股比例非常低，港股通對於這類港股股價影響甚微；有１４７隻標的港股

通持股比例不足５％，港股通對此類標的影響也不大；不過，仍有６８隻標的港股通持股比例超

２０％。



創新高的港股通標的及２０２１年以來漲幅極為重要。這是黃金坑，每天晚上要留心這些內

股的升跌及成交。



（１）價升、成交升，北水續流入、續持股、加碼；



（２）價跌成交不升也不減，北水抖氣，翌日看這些股的市道；



（３）價跌成交增，北水可能撤出該股，翌日看要出貨否。



好搵，北方炒友定會食過番尋味，他們縱然一時坐低消化下仍會有日再來炒過，因為炒的渠

道已打通。



北水會否有日旁及港股通的其他股，以至港股通以外股？這不是個會不會的問題，而是幾時

的問題。隨著北水而來的，會是北方炒友的炒法，至今仍是：



「撐死膽大的，嚇死膽小的」



港友要適應下。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

