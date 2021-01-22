【企業盈警】源想集團預期去年第二至第四季虧損擴大至４３０萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》源想集團（０８４０１）預期截至去年１２月底止九個月的第
三季業績可能會錄得合併除稅後虧損擴大至約４３０萬元，而２０１９年同期合併除稅後虧損約
２３０萬元。
董事會認為，預期虧損主要是由於新型冠狀病毒疫情、中美之間持續的貿易爭端以及巿場競
爭加劇的負面影響所致。（ｎｓ）
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