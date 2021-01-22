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22/01/2021 11:15

《青工俠說－廖錦興》港企面對「三流」困局

　　《青工俠說》香港企業在２０２０年受到沉重打擊，面對經濟下行加上英美對香港和內地實
施制裁和打壓，前景未明，憂心忡忡。新冠疫情自本地爆發第三波以來，確診數字仍然反覆，政
府加強抗疫措施影響各行各業，而香港工業界受到疫情影響寸步難移，更面對「三流」（人流、
物流、資金流）困局，中港兩地人員未能暢行互通，而內地又在進口包裝驗出新冠病毒，因此嚴
控貨物進出，加上疫情自爆發近一年資金流已面對「乾塘」（現金差不多耗盡），正謀求相應對
策，希望在逆境下能夠扭轉困局，轉危為機，除主攻內地市場外，其中一個比較可行的方案是在
歐美市場以外另覓出路，而亞洲地區的經濟發展潛力頗大，不論是增設生產基地或利用東盟優勢
進入市場均是可取的選項。
　
　　雖然港企正滿途荊棘，但有危亦有機，新冠疫症迫使大部分港企加快轉型增值的計劃，放眼
中國內地及東南亞市場，拓展更多商機。企業可借助大灣區龐大的消費力，逐步打入內地消費市
場，同時可將生產工序拓展到靠近中國的東南亞國家，以分散供應鏈風險，有助生產穩定和持續
性發展。港企自７０年代開始北上設廠，見證著廣東省大部分市鎮的發展，而在《粵港澳大灣區
發展規劃綱要》中，香港除了是國際金融中心，還在創新科技、檢測認證、物流系統、知識產權
等範疇作出貢獻。大灣區現時人口超過７０００萬，ＧＤＰ達１﹒６萬億美元，經濟規模相等於
一個中等收入國家，區內消費力龐大，港企大可把握天時地利進入內銷市場。
　
　　過去一年，歐美受到新冠疫情影響，嚴重打擊經濟，除抗疫防疫產品外，其他非必需品大幅
減少，導致以出口歐美為主的廠家受到影響，從而轉戰線上業務和建立自家品牌，增加銷售渠道
，以減低對歐美國家的依賴。然而中國內地成本急劇上升，如社保費用、工資和環保成本等，港
企加速在東南亞國家設廠的步伐，採取「中國＋１」（Ｃｈｉｎａ＋１　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎ
ｔ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ）的供應鏈策略，一方面繼續利用內地市場的商機，另一方面把握東盟的
優勢，將勞動力密集的生產工序遷離中國，帶路國家如泰國、越南、柬埔寨、印尼和馬來西亞等
成為主要目的地。這些東南亞國家本身亦是新興市場，人口超過七億，其中三分之二人口平均年
齡在３５歲以下，擁有龐大勞動力和商機，因此港企與其遠望歐美，不如近觀一眾潛力雄厚的帶
路國家。《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

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