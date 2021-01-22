《經濟通通訊社２２日專訊》五菱汽車（００３０５）公布以先舊後新方式向不少於六名獨
立承配人，以折讓價９﹒８５％即每股２﹒４７元，配售２﹒２３億股，佔擴大股本６﹒７６％
，淨籌約５﹒３８億元，當中約３億元用於集團新型電動物流車之研發項目；約９５００萬元用
於償還若干計息短期借款；及約１﹒４３億元以供日後有機會時作其他可能之業務發展或投資，
以及作營運資金及一般企業用途。（ｅｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
22/01/2021 07:51
《國企紅籌》五菱折讓近一成配股，淨籌５﹒４億研發電動物流車等
《經濟通通訊社２２日專訊》五菱汽車（００３０５）公布以先舊後新方式向不少於六名獨
立承配人，以折讓價９﹒８５％即每股２﹒４７元，配售２﹒２３億股，佔擴大股本６﹒７６％
，淨籌約５﹒３８億元，當中約３億元用於集團新型電動物流車之研發項目；約９５００萬元用
於償還若干計息短期借款；及約１﹒４３億元以供日後有機會時作其他可能之業務發展或投資，
以及作營運資金及一般企業用途。（ｅｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事21/01/2021
《神州經脈》拜登上任中國制裁華府前官員 滬綜指收升站穩三千六
|FOCUS21/01/2021
【FOCUS】北水志在話語權 代理人之爭仍詭譎
|中國故事21/01/2021
《京城近觀》北京冬奧會如期舉辦！
|財經熱話21/01/2021
【突破三萬】張智威:恒指本季或可見33484點 科指續破頂
|財經熱話21/01/2021
【突破三萬】港股整固守穩二萬九可再試高 何啟俊:可重吸光伏股
|開市Good Morning21/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪238－240元入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰