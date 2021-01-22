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22/01/2021 07:51

《國企紅籌》五菱折讓近一成配股，淨籌５﹒４億研發電動物流車等

　　《經濟通通訊社２２日專訊》五菱汽車（００３０５）公布以先舊後新方式向不少於六名獨
立承配人，以折讓價９﹒８５％即每股２﹒４７元，配售２﹒２３億股，佔擴大股本６﹒７６％
，淨籌約５﹒３８億元，當中約３億元用於集團新型電動物流車之研發項目；約９５００萬元用
於償還若干計息短期借款；及約１﹒４３億元以供日後有機會時作其他可能之業務發展或投資，
以及作營運資金及一般企業用途。（ｅｃ）

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