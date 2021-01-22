《盤後部署》港股波幅加大，短線有機會回吐至２８０００關口整固

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股造好，納指及標指破頂，惟亞洲股市「情緒低落」，

港股昨日破三萬關後隨即倒跌，今日則低開低走，有消息傳出政府計劃封鎖油尖旺一帶，以避免

疫情擴散開去，為是次疫情中最大型的一次行動，港股聞聲隨即插水，盤中一度大跌逾五百點，

低見２９４１３點，其中重磅股友邦（０１２９９）、匯控（００００５）、阿里巴巴

（０９９８８）跌約３％，拖累大市氣氛，午後恆指依然維持跌勢，最終恆指收報２９４４７，

跌４７９點或跌１﹒６０％，主板成交２４４１﹒８９億元。國企指數報１１６７７，跌２１２

點或跌１﹒７８％。恆生科技指數報９７６５，跌４４點或跌０﹒４５％。

內地股市走勢不一，上證綜合指數報３６０６，跌１４點或跌０﹒４０％，成交４８５４﹒

５２億元人民幣。深證成份指數報１５６２８，升１０８點或升０﹒７０％，成交６２８２﹒２

４億元人民幣。



＊儲局「縮減恐慌」或再度重演＊



前紐約聯儲主席Ｂｉｌｌ Ｄｕｄｌｅｙ撰文表示，當美國經濟累積到一定強度時候，聯儲

局將會縮減買債來維持經濟，不過此舉則有機會令「縮減恐慌」再度重演，而且聯儲在恐慌出現

時候恐怕無能為力，暗示聯儲局只能維持長期低息及買債來維持經濟局面。他又預計，今年聯儲

局不太可能縮減買債規模，考慮到疫情肆虐等因素，今年就業及通脹率很難取得實際進展，可能

要到２０２２年才會開始縮減買債規模。

美股狂熱令投資者追捧資產似乎失去理性，多間投資銀行都認為美股估值都出現過高情況，

其中美銀的２０個估值指標中，有１８個已經顯示過高，有１５個顯示出非常之高，甚至其「賣

方指標」都正處於金融危機以來最接近「賣出」的門檻水平。該行分析師表示，未來十年的股票

回報率會低於５％的平均水平，儘管如此，該行仍看好一些周期性股份及細價股。



＊港股衝上二萬九太急未有整固＊



港股昨日（２１日）衝上三萬關後立即回吐，今日跌約５００點，反映此前升勢太急，未有

做好整固，故一遇到負面消息便如樹倒猢猻散。預計港股後市波幅將加大，其中一點是美股連日

破頂，估值過高令投資者卻步，市場有機會出現連鎖效應。港股由２６５００點開始呈４５度角

攀升，１４天ＲＳＩ已經出現超買情況，港股如出現回吐的話，短線有機會跌至二萬八關口，距

離現時還有千點，投資者如持有重磅股的話，心理壓力可能會比之前更大，建議先行離場觀望，

短期內再試企三萬點機會不大。（ｕｌ）

