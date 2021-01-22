《國際要聞》傳日本政府內部已存在共識，東京奧運將因疫情取消

《經濟通通訊社２２日專訊》據英國《泰晤士報》最新引述消息人士報道指，日本政府內部

已私下存在共識，今年東京奧運會將需要因為新冠肺炎疫情而取消，而目前焦點已轉為爭取

２０３２年再申辦奧運。

消息指日本政府內沒有任何內閣希望成為第一個宣布該決定的人，但目前內閣已經存在今年

舉辦東京奧運太困難的共識。（ａｌ）

