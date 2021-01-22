《台股攻略－馮偉明》台積電回吐，台股守穩萬六關

《台股攻略》台灣加權指數今日（２２日）收報１６０１９﹒０３點，下跌１３４﹒７４點

，守住１６０００點大關，本周升超過４００點。

台積電今天股價有回吐，拖累台股開盤回試「萬六」關卡，不過鴻海、大立光等權值股支持

大市，鴻海積極布局電動車，創辦人郭台銘表示，看好台灣發展電動車產業，認為南韓廠商在創

新、靈活與彈性都不及台灣，股價升３﹒８５％，報新台幣１２１﹒５元；聯電上漲４﹒６３％

，收報新台幣５６﹒５元；大立光上漲逾４％，收報新台幣２９４０元。記憶體設計廠愛普

２０２０年第四季營運優於預期，股價收漲停價新台幣７５０元；ＰＣＢ廠南電亦收漲停價新台

幣２５３﹒５元；航運股長榮亦逼近漲停，收報新台幣３５元。

台股今日輕微回吐，惟暫時仍處於高位整固。個別版塊方面，國際海運市場缺櫃，航運股持

續有追捧，股價低位有支持。中、美兩國紛紛加強綠能產業，美國新任總統拜登上場後推出環保

政策以及重返巴黎氣候協議，令市場焦點投放在相關版塊之上，新能源及環保相關股宜多關注。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

