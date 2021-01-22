傳本港本周封鎖部分九龍地區，港股跌幅擴大至逾３００點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股收市個別發展，納指創收市新高，道指微跌１２點。

港股今早低開過百點，恆生指數低開１１８點，開報２９８０９點，之後愈跌愈多，據《南華早

報》引述不具名人士消息報道，因應疫情，香港將首次對部分居民實行封閉式管理，預計將於本

周末在油尖旺區封鎖，以遏制不斷惡化的新冠疫情。加上美道指期貨跌近百點，港股急瀉逾３０

０點，低見２９５３１點。現時，恆生指數報２９５７８，跌３４８點或跌１﹒１７％，主板成

交８５２﹒６７億元。國企指數報１１７１９，跌１７０點或跌１﹒４３％。恆生科技指數報９

７２８，跌８１點或跌０﹒８３％。

即月期指新報２９６２２，跌２９３點，高水４３點。即月國指期貨報１１７３１，跌１３

１點，高水１２點。即月科指期貨新報９７４０，跌８５點，高水１６點。

上證綜合指數報３５９９，跌２１點或跌０﹒６１％，成交２０１２﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報１５４１７，跌１０３點或跌０﹒６７％，成交２６１８﹒９２億元人民幣

。

際指數公司ＭＳＣＩ明晟公布，根據美國政府行政命令，ＭＳＣＩ全球指數及ＭＳＣＩ中國

全股票指數將於下周二（２６日）收市後剔除中海油（００８８３），中海油跌４﹒６％，報７

﹒８８元為表現最差藍籌。阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒８７％，報２４８﹒６元；據內地傳

媒報道，螞蟻集團旗下支付寶保險平台表示，已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術有限公

司，轉移至螞蟻保保險代理有限公司。小米（０１８１０）跌４﹒０４％，報２９﹒７元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０４％。



表列十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ７﹒８８元 跌４﹒６０％

小米 （０１８１０） ２９﹒７０元 跌４﹒０４％

吉利 （００１７５） ３１﹒９５元 跌４﹒０５％

阿里巴巴（０９９８８） ２４８﹒６０元 跌３﹒８７％

瑞聲 （０２０１８） ４５﹒２０元 跌３﹒９３％



銀娛 （０００２７） ５９﹒４５元 跌３﹒７２％

中聯通 （００７６２） ４﹒７２元 跌３﹒２８％

萬洲 （００２８８） ６﹒５６元 跌３﹒２４％

蒙牛 （０２３１９） ４６﹒６０元 跌３﹒１２％

中移動 （００９４１） ４７﹒５０元 跌２﹒９６％

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（ｃａ）

