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即市新聞

22/01/2021 10:10

《窩輪豪情－梁業豪》即市小注炒賣指數熊證的要訣

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
資訊科技業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）與港交所（００３８８），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國燃氣（００３８４）、華潤燃氣（０１１９３）與蒙牛乳業（０２３１９）。
　　今早（２２日）港股略為低開，科技股於低位仍有不俗的買盤支持，表現上優於科指期貨。
因此，若大家有興趣，即市小注試買指數熊證圖利，應選恆指熊證或國指熊證，而非科指熊證。
捕捉入市時機方面，各位可參考相關指數期貨的１５分鐘圖和小時圖上的訊號變化，只於兩者皆
屬利淡時才持貨，１５分鐘圖形勢轉好時便平倉計數，伺機補回。恆指期貨與國指期貨的暫時高
位分別為３０１４３和１１９９０，可被用作持有指數熊證時的最後止蝕位，但須按形勢下移。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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