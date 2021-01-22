《窩輪豪情－梁業豪》即市小注炒賣指數熊證的要訣

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

資訊科技業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）與港交所（００３８８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中國燃氣（００３８４）、華潤燃氣（０１１９３）與蒙牛乳業（０２３１９）。

今早（２２日）港股略為低開，科技股於低位仍有不俗的買盤支持，表現上優於科指期貨。

因此，若大家有興趣，即市小注試買指數熊證圖利，應選恆指熊證或國指熊證，而非科指熊證。

捕捉入市時機方面，各位可參考相關指數期貨的１５分鐘圖和小時圖上的訊號變化，只於兩者皆

屬利淡時才持貨，１５分鐘圖形勢轉好時便平倉計數，伺機補回。恆指期貨與國指期貨的暫時高

位分別為３０１４３和１１９９０，可被用作持有指數熊證時的最後止蝕位，但須按形勢下移。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

