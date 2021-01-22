《談國論企－黎偉成》中國制裁蓬佩奧政棍天經地義

《談國論企》中國外交部發言人在北京時間２０２１年１月２１日凌晨宣布制裁美國前國務

卿蓬佩奧等２８人，指出相關人等「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」和「負有主要責任」，乃

罄竹難書的有證有據指控和天經地義的決定，而剛易主的美國家安全委員會認為中方制裁美國的

前任官員是「毫無建樹和犬儒」，例行的反應相當溫和，意味新任美國總統拜登政府對華政策和

態度「強硬」中，似乎會在一定程度回復到有理有節的層面，對中美以至世界政經均屬良性和有

用的啟示。



＊拜登政府反應溫和屬理性良性啟示＊



我對中國政府制裁蓬佩奧等劣廝和美國的即時反應之評，重點有（甲）中國外交部是在北京

時間２０２１年１月２１日凌晨作出宣布，而這正正是拜登在美國華盛頓時間２０２１年１月

２０日宣誓就任美國第４６屆總統之際，亦即特朗普下台之時，在美國新舊政權交換剛啟，便瞬

即對蓬佩奧採取制裁行動，予人有感（１）此非「急不及待」之舉，而是中方既早已預計到特朗

普在撤出白宮前會垂死「掙扎」，肆意破壞，故沒有即時反制蓬佩奧日日有反華劣作，乃因不想

讓特朗普有更多的「藉口」反華和製造更深重中美關係的溶洞。

由是中方所釋出的強烈意願，是（２）不欲破壞中美今後可能回復的有分歧、矛盾，而又有

聯繫、合作的關係。

更重要的是（３）中國絕對不會不理會美國以至歐洲等國的無理打壓，肯定會在適當時機上

予以適時適度的反制、反擊。要指出的，是特朗普政府對華的打壓，並未去到盡，只是就《港區

國安法》「制裁」相關中方高層，故中方也就劍指蓬佩奧，合理。此舉當然對拜登政府亦會有重

要的啟示件用。

至於（乙）美方的回應，可預期和相當溫和：（Ｉ）美國國家安全委員會的即時表態，認為

「中方制裁美國前任政府官員是毫無建樹和犬儒」。美方所指的所謂（ｉ）犬儒（英語釋為

Ｃｙｎｉｃ），乃指古希臘的玩世不恭的一派哲學家，這當然不適用於政治層面，應指的是由「

犬儒」引伸出來的「犬儒主義（Ｃｙｎｉｃｉｓｍ）」，此一意識形態，則是指「對他人動機根

本不信任的一種心理態度」，而「不信任」？誰不信任誰？

要指出（ｉｉ）自中華人民共和國於１９４９年１０月１日成立以來，是美帝國主義者以「

鐵幕國家」烏名全面封殺，到中國４０年前積極主動推行的改革開放政策，到現今已成為世界僅

次於美國的第二大經濟體系，但奧巴馬要「重返亞洲」，到特朗普對華主動掀貿戰以至經貿、科

技、企業、人員等全面攬炒，會使中國對美國有「信任」的感覺嗎？故「不信任」，是中國對美

帝國霸權主義的不信任。

值得注意的是（ＩＩ）美國國家安全委員會所指的「毫無建樹」，語之溫和，與中國外交部

對蓬佩奧於１月１５日即離職前４日極其惡毒地要「制裁」６名中國中央政府和香港特區政府官

員的回應，相當明確和強烈，對照明甚。



＊千萬不要對中美關係有太大幻想＊



回看中國外交部對蓬佩奧等政棍的反制，是於１月１８日作出表態，而又於北京時間１月

２１日凌晨採取行動，是日強烈指控「美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政和中

國司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責」，相對於「

毫無建樹」之語，擲地有聲。

此亦為中方決定「對涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的２８名人員實施制裁」

，乃有建樹，而蓬佩奧等人及其家屬「被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、

機構也已被限制與中國打交道、做生意」，乃以牙還牙之舉，完完全全有別於蓬佩奧主動吠咬。

當然要論（丙）美國國家安全委員會所稱之「拜登政府呼籲美國民主共和兩黨聯手譴責中國

制裁特朗普政府官員，總統拜登期待與兩黨領袖合作，讓美國在競爭中勝過中國」，正正表明美

國反華惡念一直不改，但相信拜登是傳統和有理性的政治人物，有別於特朗普無廉無恥的劣商奸

鬼的攬炒，可以估計中美在矛盾分歧重重中，仍有望進行相對有理性的合作和發展，關係會是亦

即亦離者也。

千萬不要對中美關係有任何幻想！實事求是的好！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

