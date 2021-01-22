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即市新聞

22/01/2021 09:24

《異動股》阿里巴巴開挫逾２％，支付寶保險按監管作運營主體遷移

　　《經濟通通訊社２２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）開跌２﹒４％，報２５２﹒４元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒７５％。該股成交約１９３萬股，主動賣盤８０％，涉
資４﹒８８億元。
　　支付寶保險平台昨晚發出公告，表示已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術公司，轉移
至螞蟻保保險代理公司，強調今次運營主體遷移工作不會影響用戶端的權益和服務體驗。螞蟻保
是螞蟻集團旗下的全資子公司，２０１７年９月獲發保險中介牌照。
　　銀保監於去年９月通過《互聯網保險業務監管辦法》，下月１日起施行。新規訂明，互聯網
保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。保險機構開
展互聯網保險業務，不得超出該機構許可證（備案表）上載明的業務範圍。
　　現時，恆生指數報２９８０９，跌１１８點或跌０﹒４０％，主板成交１０３﹒５７億元。
國企指數報１１８７３，跌１６點或跌０﹒１４％。恆生科技指數報９８１１，升１點或升０﹒
０２％。
　　即月期指新報２９８２５，跌９０點，高水１６點。即月國指期貨報１１８４８，跌１４點
，低水２５點。即月科指期貨新報９８３１，升６點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２５２﹒４元　　　跌２﹒４０％
　　騰訊　　（００７００）　　　６９０﹒０元　　　升１﹒１０％
　　小米　　（０１８１０）　　　　３０﹒７元　　　跌０﹒８１％
　　美團　　（０３６９０）　　　３７０﹒０元　　　跌１﹒３９％
　　京東集團（０９６１８）　　　３７０﹒０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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