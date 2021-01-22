《異動股》阿里巴巴開挫逾２％，支付寶保險按監管作運營主體遷移

《經濟通通訊社２２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）開跌２﹒４％，報２５２﹒４元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒７５％。該股成交約１９３萬股，主動賣盤８０％，涉

資４﹒８８億元。

支付寶保險平台昨晚發出公告，表示已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術公司，轉移

至螞蟻保保險代理公司，強調今次運營主體遷移工作不會影響用戶端的權益和服務體驗。螞蟻保

是螞蟻集團旗下的全資子公司，２０１７年９月獲發保險中介牌照。

銀保監於去年９月通過《互聯網保險業務監管辦法》，下月１日起施行。新規訂明，互聯網

保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。保險機構開

展互聯網保險業務，不得超出該機構許可證（備案表）上載明的業務範圍。

現時，恆生指數報２９８０９，跌１１８點或跌０﹒４０％，主板成交１０３﹒５７億元。

國企指數報１１８７３，跌１６點或跌０﹒１４％。恆生科技指數報９８１１，升１點或升０﹒

０２％。

即月期指新報２９８２５，跌９０點，高水１６點。即月國指期貨報１１８４８，跌１４點

，低水２５點。即月科指期貨新報９８３１，升６點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２５２﹒４元 跌２﹒４０％

騰訊 （００７００） ６９０﹒０元 升１﹒１０％

小米 （０１８１０） ３０﹒７元 跌０﹒８１％

美團 （０３６９０） ３７０﹒０元 跌１﹒３９％

京東集團（０９６１８） ３７０﹒０元 無升跌

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（ｐｌ）

