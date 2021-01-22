《異動股》藥明康德（２３５９）揚逾７％，全年純利增最多６０％

《經濟通通訊社２２日專訊》藥明康德（０２３５９）Ｈ股現價升７﹒０４５％，報１９４

﹒５元，該股成交約３４萬股，涉資６４４６萬元。Ａ股（滬：６０３２５９）現價１７０元人

民幣，升６﹒２５％，成交７﹒６５億元人民幣，涉及４５５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４﹒

７１３％。

藥明康德公布，預期截至去年１２月３０日止年度純利按年增長介乎５０％至６０％，至介

乎約２７﹒８２億人幣至２９﹒６７億人幣，而扣除非經常性損益純利按年增長２０％至２５％

，至約１５﹒３１％至２３﹒９３億人幣。

此外，四環醫藥（００４６０）公布購附屬醫療美容公司５５５﹒６萬元人幣的註冊資本，

涉１３５０萬人幣，該股今早一度高見２﹒３２元，惟現時跌１６﹒６６７％，報１﹒８元。

而康龍化成（０３７５９）於昨天下午錄得１手８﹒６２萬股交叉盤，每股造１５７﹒５元

，涉資１３５７﹒６５萬元。康龍化成現價升５﹒６５１％，報１６６﹒４元。

現時，恆生指數報２９８２９，跌９８點或跌０﹒３３％，主板成交２２９﹒４２億元。國

企指數報１１８４５，跌４３點或跌０﹒３７％。恆生科技指數報９８７３，升６４點或升０﹒

６５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明康德（０２３５９） １９４﹒５０元 升 ７﹒０４５％

四環 （００４６０） １﹒８０元 跌１６﹒６６７％

藥明 （０２２６９） １１９﹒５０元 升 ４﹒４５８％

康龍化成（０３７５９） １６６﹒４０元 升 ５﹒６５１％

信達生物（０１８０１） ９９﹒４５元 跌 ０﹒６４９％

百濟 （０６１６０） ２１７﹒００元 跌 ０﹒９１３％

康希諾 （０６１８５） ２６０﹒４０元 升 ０﹒１５４％

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（ｋｉ）

