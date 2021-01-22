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22/01/2021 09:41

《異動股》藥明康德（２３５９）揚逾７％，全年純利增最多６０％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》藥明康德（０２３５９）Ｈ股現價升７﹒０４５％，報１９４
﹒５元，該股成交約３４萬股，涉資６４４６萬元。Ａ股（滬：６０３２５９）現價１７０元人
民幣，升６﹒２５％，成交７﹒６５億元人民幣，涉及４５５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４﹒
７１３％。
　　藥明康德公布，預期截至去年１２月３０日止年度純利按年增長介乎５０％至６０％，至介
乎約２７﹒８２億人幣至２９﹒６７億人幣，而扣除非經常性損益純利按年增長２０％至２５％
，至約１５﹒３１％至２３﹒９３億人幣。
　　此外，四環醫藥（００４６０）公布購附屬醫療美容公司５５５﹒６萬元人幣的註冊資本，
涉１３５０萬人幣，該股今早一度高見２﹒３２元，惟現時跌１６﹒６６７％，報１﹒８元。
　　而康龍化成（０３７５９）於昨天下午錄得１手８﹒６２萬股交叉盤，每股造１５７﹒５元
，涉資１３５７﹒６５萬元。康龍化成現價升５﹒６５１％，報１６６﹒４元。
　　現時，恆生指數報２９８２９，跌９８點或跌０﹒３３％，主板成交２２９﹒４２億元。國
企指數報１１８４５，跌４３點或跌０﹒３７％。恆生科技指數報９８７３，升６４點或升０﹒
６５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德（０２３５９）　　１９４﹒５０元　　　升　７﹒０４５％
　　四環　　（００４６０）　　　　１﹒８０元　　　跌１６﹒６６７％
　　藥明　　（０２２６９）　　１１９﹒５０元　　　升　４﹒４５８％
　　康龍化成（０３７５９）　　１６６﹒４０元　　　升　５﹒６５１％
　　信達生物（０１８０１）　　　９９﹒４５元　　　跌　０﹒６４９％
　　百濟　　（０６１６０）　　２１７﹒００元　　　跌　０﹒９１３％
　　康希諾　（０６１８５）　　２６０﹒４０元　　　升　０﹒１５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｉ）

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