【聚焦人幣】外匯局：去年累計結售匯順差１５８７億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２０
年１－１２月，銀行累計結匯１４１００８億元人民幣，累計售匯１３０２２５億元人民幣，累
計結售匯順差１０７８３億元人民幣；按美元計值，銀行累計結匯２０４９３億美元，累計售匯
１８９０５億美元，累計結售匯順差１５８７億美元。
２０２０年１２月，銀行結匯１６５９７億元人民幣，售匯１２２４０億元人民幣，結售匯
順差４３５８億元人民幣；按美元計值，銀行結匯２５３７億美元，售匯１８７１億美元，結售
匯順差６６６億美元。
＊上月涉外收付款順差５４０億美元＊
２０２０年１２月，銀行代客涉外收入３４３５１億元人民幣，對外付款３０８１５億元人
民幣，涉外收付款順差３５３６億元人民幣。
２０２０年１－１２月，銀行代客累計涉外收入３０３３９４億元人民幣累計對外付款
２９５５４８億元人民幣，累計涉外收付款順差７８４６億元人民幣。
按美元計值，２０２０年１２月，銀行代客涉外收入５２５１億美元，對外付款４７１０億
美元，涉外收付款順差５４０億美元。２０２０年１－１２月，銀行代客累計涉外收入４４２４
億美元，累計對外付款４２９５５億美元，累計涉外收付款順差１１６９億美元。
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