【新冠肺炎】上海寶山區發現一例新冠疑似病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海繼昨日（２１日）發現６例確診病例
後，今日在寶山區發現一例新冠疑似病例，相關人士核酸檢測結果可疑，目前已對其開展臨床檢
查和實驗室復核。同時，根據疫情防控相關要求，正對其所在小區進行追蹤排查，後續結果將及
時向社會公布。
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