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22/01/2021 15:58

【加碼調控】銀保監：地產融資全口徑統計體系建立，密切關注房價

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監首席風險官兼新聞發言人肖遠企今
日在記者會表示，在預防風險方面，銀保監對重點領域的風險提前進行措施部署，如在房地產領
域，對房地產融資的全口徑的統計體系已全方位建立，並密切關注不同地區、不同城市房價變化
情況，因城施策，與其他部門和地方政府採取相應的動態措施。
　　目前銀行、保險業總體上經營穩健，經營指標、監管指標都處於較好的狀態。

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