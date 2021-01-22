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即市新聞

22/01/2021 10:09

【加碼調控】上海中原：短期上海二手房價格會理性回歸

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海中原地產最新發表的評論指，近期上
海樓市持續火熱，對樓市穩健運行造成影響。尤其是３、４月份又將面臨樓市成交小旺季，政府
及時出台政策阻止亂象可以穩定市場情緒和預期。
　　新政提出，夫妻離異之日起３年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計
算。中原地產指，這一措施可以堵住限購的漏洞，同時維護社會工序良俗。
　　新政還將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從２年提高至５年。中原認為，由於市場短期形
成炒作氛圍，尤其是打新熱，買到新房後轉讓也有差價，因此要提高增值稅免徵年限提高炒作成
本。這些組合拳可以降低投機買家入市熱情。
　　同時，新政提出要完善新建商品住房公證搖號選房制度，優先滿足「無房家庭」自住購房需
求，也是在最大限度保護剛需買家的權益。
　　對於新政的效果，中原表示，新房市場中打新熱有望降溫，今後認籌率超過１００％的項目
會明顯減少。由於增值稅免徵年限延長，短期內交易成本難以轉嫁到下家，價格有重新磨合的過
程。尤其是在出台收緊政策後，市場預期會轉變，短期二手房價格會理性回歸。當然，政策儲備
中還有很多工具未使用，比如限售等，如果３、４月份上海樓市還是有非理性升溫，同樣不排除
調控繼續加碼補短板的可能。

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