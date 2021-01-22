【新冠肺炎】上海：昨新增６宗新冠確診病例目前病情平穩

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市衛生健康委主任鄔驚雷今日在上海
市政府新聞發布會上表示，上海昨日（２１日）發現的６例新冠肺炎確診病例均已在上海公共衛
生中心治療，其中５例普通型，１例輕型，病情平穩。
經排查，截至今日中午１２時，已追蹤到上述６名病例在滬密切接觸者１１２人，首次核酸
檢測結果均為陰性。目前已落實集中隔離醫學觀察措施，待２４小時後再進行採樣複核。
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