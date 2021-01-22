【新冠肺炎】上海衛健委：昨確診的兩名醫院工作人員未接種疫苗

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市衛健委主任鄔驚雷今日在上海市政

府新聞發布會上表示，截至目前，全市累計接種逾８４萬人。上海市醫療機構按照知情同意的原

則，開展疫苗接種，醫生、護士、工勤人員等已接種逾１８萬人。昨日（２１日）確診的兩名醫

院工作人員沒有接種過疫苗。

