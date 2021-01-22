《午市前瞻》港股回吐料下試十天線２８９０００，宜減磅套現

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，市場樂觀認為拜登政府將對疫情

提供更多救助以支持經濟，納指及標指破頂。港股昨日一度升破３００００點後，今日則隨亞洲

股市低開回吐１１８點報２９８０９，早段科技股及金融股低開拖累大市氣氛，加上國際指數公

司ＭＳＣＩ明晟公布將把中海油（００８８３）剔出旗下指數，令市場情緒低迷。未幾，早市盤

中有消息傳政府將在本周內封鎖九龍部分區域以控制疫情，本港地產股等傳統藍籌全線向下，美

股道指期貨亦跌逾百點，拖累半日恆指回吐最多回吐逾５００點，低見２９４２３。最終港股半

日收報２９４８０，跌４４７點或跌１﹒５０％，主板成交１４１４﹒７２億元。國指報１１７

０７，跌１８２點或跌１﹒５３％。科指報９７９３，跌１６點或跌０﹒１７％，低見９７０７

。

半日最佳藍籌股藥明（０２２６９）升５﹒４２％報１２０﹒６元，表現最差藍籌股為中海

油（００８８３），跌５﹒４５％報７﹒８１元。港股半日僅錄逾３０億元北水淨流入，而昨日

全日則錄逾１６０億元，暫計南向資金大幅減少。

內地兩市亦軟，上證綜指報３５９５，跌２６點或跌０﹒７３％，成交３０７５﹒２６億元

人民幣。深證成指報１５４６７，跌５３點或跌０﹒３４％，成交３９３８﹒６３億元人民幣。

重磅股全線下挫，友邦（０１２９９）挫３﹒２８％，報１００﹒４元；匯控（００００５

）軟２﹒０３％，報４３﹒４５元；港交所（００３８８）微跌０﹒８７％，報５１０﹒５元；

建行（００９３９）走低２﹒２５％，報６﹒０７元；中移動（００９４１）跌２﹒２５％，報

４７﹒８５元。



＊互聯網保險子公司需按監管調整，阿里挫近４％＊



阿里巴巴（０９９８８）旗下支付寶保險按監管作運營主體遷移，運營主體由螞蟻勝信信息

改為螞蟻保保險，按當局監管作業務調整。阿里巴巴半日跌３﹒６３％，報２４９﹒２元；騰訊

（００７００）擬籌集數十億美元收購潛在遊戲業務，現正與銀行談判，騰訊半日漲１﹒３２％

，報６９１﹒５元；美團（０３６９０）低開約１﹒４％後反彈，最高見３８７﹒６元破頂，半

日升１﹒８１％，報３８２元；京東集團（０９６１８）軟０﹒６５％，報３６７﹒６元；小米

（０１８１０）挫３﹒５５％，報２９﹒８５元。

醫藥股今早受捧，藥明康德（０２３５９）料去年多賺最多六成，盤中見２０５﹒６元創上

市新高，半日揚升９﹒３％，報１９８﹒６元；藥明（０２２６９）獲建銀國際升目標價１１３

％至１４０元，重申「優於大市」評級，盤中高見１２８﹒２元創新高，半日升５﹒４２％，報

１２０﹒６元；康龍化成（０３７５９）亦高見１７２元破頂，半日揚８﹒６３％，報１７１﹒

１元；泰格醫藥（０３３４７）漲２﹒８％，報１９０﹒６元；惟公布收購醫美公司股份的四環

（００４６０）今日回吐１８﹒５２％，報１﹒７６元。



＊被ＭＳＣＩ剔出旗下指數，中海油插逾５％＊



即使油價周四持穩，美油庫存意外增加令市場對油需產生憂慮，周三公布的行業數據顯示，

上周美油庫存增加２６０萬桶，有別於路透調查分析師預估減少１２０萬桶。石油股走軟，中石

化（００３８６）挫３﹒１６％，報３﹒９９元；中石油（００８５７）跌３﹒７９％，報２﹒

５４元；ＭＳＣＩ全球指數及ＭＳＣＩ中國全股票指數將於下周二（２６日）收市後剔除中海油

，股份半日插５﹒４５％，報７﹒８１元；中海油同系中海油服（０２８８３）大跌６﹒７％，

報８﹒７７元；Ｆ三星原油期（０３１７５）軟１﹒２７％，報３﹒４２２元。

內地乘聯會秘書長崔東樹預測今年乘用車零售增長８％，車股仍然下行。五菱汽車（００３

０５）以折讓價９﹒８５％即每股２﹒４７元，配售２﹒２３億股，佔擴大股本６﹒７６％，五

菱半日插８﹒０３％，報２﹒５２元；長汽（０２３３３）挫４﹒７％，報２５﹒３５元；恆大

汽車（００７０８）跌３﹒９３％，報２９﹒３元；吉利（００１７５）走低３﹒６％，報３２

﹒１元；惟比亞迪（０１２１１）獲大和升一成六目標，半日升０﹒９７％，報２５０﹒８元。



＊上海出台樓市調控新政，恆大挫近７％＊



上海將更嚴格執行住房限購政策，堵上「假離婚」買房漏洞。同時將個人對外銷售住房增值

稅徵免年限從２年提高至５年，增加二手房交易成本，當局亦將指導銀行嚴格控制個人住房貸款

投放節奏和增速，恆大（０３３３３）插６﹒７１％，報１５﹒５８元；中海外（００６８８）

跌１﹒７８％，報１８﹒７８元；潤地（０１１０９）軟２﹒３２％，報３３﹒７５元；碧桂園

（０２００７）走跌２﹒１２％，報１０﹒１８元；萬科（０２２０２）挫２﹒９３％，報２９

﹒８元；雅居樂（０３３８３）走軟２﹒３１％，報１０﹒１６元。

《南華早報》引述消息人士指，政府將在本周內封鎖九龍部分區域，有指封鎖油尖旺區，並

試圖遏抑新冠病毒於該社區內傳播，地產股齊挫。恆隆地產（００１０１）插３﹒７２％，報２

０﹒７元；九置（０１９９７）挫２﹒８％，報４１﹒７元；長實（０１１１３）跌２﹒１６％

，報４０﹒８５元；新世界（０００１７）軟１﹒８７％，報３６﹒８元；港鐵（０００６６）

走跌１﹒２４％，報４３﹒９５元。



＊張智威：本港疫情持續，投資者應避開地產板塊＊



恆指昨日飆上三萬大關後，今日見回吐。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》提點

，現時恆指相對強弱指數（ＲＳＩ）仍處８０以上的超買水平，預計恆指短期會回落至十天線水

平，約２８９００點。他坦言，現時上望空間有限，暫看３２０００點。鑑於市場近日波幅大，

科指昨日創新高，張智威認為，投資資應趁高位減磅，建議將手持股份減半，套出現金待大市喘

定才再度入市。

另外，本港近日確診人數再度上升，市傳九龍區的部分區域或將被封鎖。張智威認為疫情持

續下，理應避開本港地產板塊。此外，本周北水大量湧入，力捧小米、中移動（００９４１）及

中海油等股票，張智威憂慮北水不會無限期南下，投資者亦不應過份憧憬相關股份。最後，他指

出內險股在整個升勢仍未被炒起，值得留意，當中看好國壽（０２６２８）及平保（０２３１８

），前者１７﹒５元買入，目標１８﹒４６元；後者建議於９６﹒９元入手，目標為１０２元。

（ｋｉ、ｐｌ）

