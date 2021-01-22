【北水炒Ｄ乜】淨流入１０８﹒９億人幣，買騰訊美團沽小米中移動

《經濟通通訊社２２日專訊》本港今日新增６１宗確診個案，有消息指政府研周末期間佐敦

推禁足令強制檢測。恆指低開１１８點後，跌幅縮至６４點，見２９８６２點全日高，之後迅速

向下。午後尾段更跌穿上午低位，曾挫５１４點，低見２９４１３點，跌穿５天平均線（約２９

５６８）。恆指收報２９４４７點，跌４７９點或１﹒６％。

按額度計算，北水全日淨流入１０８﹒９億元人民幣，減少３５﹒９％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣

出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）

。

主板成交２４４１﹒８９億元減少７﹒８％。其中港股通成交７３８﹒６億元，佔總成交

３０﹒２％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾３７億元＊



騰訊控股升１﹒２５％報６９１元，北水淨買入３７﹒３億元。

美團升１﹒３３％報３８０﹒２元，北水淨買入１３﹒２億元。

思摩爾國際升７﹒７１％報８４﹒５元，北水淨買入７﹒１億元。

小米集團跌３﹒７２％報２９﹒８元，北水淨賣出６﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３７﹒３５

美團 （０３６９０） １３﹒１６

思摩爾國際 （０６９６９） ７﹒１３

比亞迪股份 （０１２１１） ４﹒８７

香港交易所 （００３８８） ２﹒７６



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －６﹒７０

中國移動 （００９４１） －２﹒１２

藥明生物 （０２２６９） －２﹒０２

吉利汽車 （００１７５） －１﹒３６

中芯國際 （００９８１） －０﹒８５

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（ｃａ）

