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即市新聞

22/01/2021 15:44

《美元走勢－羅明立》美元料續受壓，留意８９﹒８０支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒６８　　　１０３﹒５０　　　１０３﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１７８　　　１﹒２１５９　　　１﹒２１６１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７３６　　　１﹒３６７１　　　１﹒３６７７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８５７　　　０﹒８８４７　　　０﹒８８５５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５１１　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》在一片樂觀氣氛中，美股大三指數再創新高。上周的持續申領失業救濟人數減
至５０５﹒４萬人，但仍然處於高水平，市場的樂觀情緒一度收斂。美匯指數今早（２２日）跌
至貼近９０，在市場風險意欲上升的情況下，預期美元會繼續受壓，留意８９﹒８０的支持。
　
　　歐洲央行於議息會議後，宣布維持利率及所有貨幣政策不變。會後聲明指，受區內收緊防疫
及封鎖措施影響，或令上季經濟活動減少，同時遏抑本季經濟活動，暗示經濟或陷入技術性衰退
。不過，各國開始接種疫苗及英國有序「脫歐」等，有助支持央行維持本年經濟預測於增長４％
水準，故央行於聲明中特意加入「未必用盡買債額度」措辭。
　　不過，央行重申除非疫情明顯過去，否則會繼續買債，亦準備好需要時檢視所有政策工具，
更大力支持經濟。對於歐元匯價，歐央行行長拉加德重申，將非常小心監察歐元匯價，亦同意歐
元升值會影響通脹。
　
　　歐央行對區內疫情的擔憂程度未如市場預期般大，且表明若金融環境持續寬鬆，未必用盡買
債額度。使市場氣氛趨向樂觀，帶動歐元兌美元重上１﹒２１７５，即市阻力１﹒２２。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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