【夜期時段】即月期指最新報２９４６６點，升５點，高水１８點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９４７９點，升１８點，高水

３１點，最新報２９４６６點，升５點，高水１８點，合約成交６４６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１６８２點，升１３點，高水５點，最新報１１６７７點

，升８點，平水，合約成交３９３張。

