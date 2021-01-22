【企業盈喜】偉能集團料去年應佔合併溢利將按年增加逾７０％

《經濟通通訊社２２日專訊》偉能集團（０１６０８）公布，預期截至去年１２月底止全年

，公司應佔合併溢利將較２０１９年錄得之約２﹒８４億元增加超過７０％，主要由於集團業務

板塊錄得增長，且合資公司中技偉能集團帶來重大貢獻。（ｙｗ）

